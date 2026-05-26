В России назвали два объекта, которые не будут атаковать в Киеве

В России сделали новое заявление по поводу возможных ударов по Киеву после угроз МИД РФ об атаках на "центры принятия решений". Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов назвал два объекта, которые Россия якобы не будет атаковать.

Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

Андрей Картаполов в интервью "Парламентской газете" заявил, что Верховная Рада Украины и Офис президента не являются целями для ударов России по Киеву. Российский политик объяснил это тем, что парламент Украины не принимает военные решения и не руководит боевыми действиями.

"Верховная Рада не является центром принятия решений – так же, как в России, например, им не является Государственная дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары" – заявил Картаполов.

Отдельно российский депутат прокомментировал возможность ударов по Офису президента Украины. Он заявил, что Владимир Зеленский якобы не находится там постоянно, а само здание назвал "почти пустым".

"В офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогие боеприпасы на по сути пустое место?", — добавил российский политик.

При этом Картаполов не уточнил, какие именно объекты Москва считает центрами принятия решений. По его словам, речь идет о защищенных командных пунктах и объектах управления Вооруженных сил Украины, которые находятся вне центральной части Киева.

Заметим, что, несмотря на заявления Картаполова, за время полномасштабной войны здания парламента несколько раз терпели повреждения от российских обстрелов. В частности 10 октября 2022 года массированный ракетный удар по центру Киева повлек за собой повреждение нескольких правительственных зданий, в частности в здании ВР были выбиты окна и нарушено водоснабжение. 7 сентября 2024 года российский ударный дрон пытался атаковать непосредственно здание Верховной Рады, а 1 января 2025 года во время очередной массированной атаки на центр Киева взрывная волна повредила административные здания парламента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ответили на новые угрозы России атаковать Киев.

Также "Комментарии" писали, что в Украине ответили на реакцию Китая из-за угроз России избивать по Киеву.