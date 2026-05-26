"Определит только один человек": в Госдуме РФ цинично высказались о ликвидации Зеленского

Slava Kot
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение о возможной ликвидации президента Украины Владимира Зеленского может принять только российский лидер Владимир Путин.
Андрей Картаполов. Фото из открытых источников
Андрей Картаполов в интервью российским СМИ прокомментировал заявления МИД РФ о новых ударах по Киеву и ответил на вопрос, может ли Зеленский быть целью таких атак. Российский депутат избежал прямого ответа, однако подчеркнул, что подобные решения находятся исключительно в компетенции главы Кремля.
Также представитель Госдумы повторил традиционные требования Москвы по войне против Украины и объяснил, при каких условиях Россия прекратит удары по Киеву.
