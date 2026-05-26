Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией "Определит только один человек": в Госдуме РФ цинично высказались о ликвидации Зеленского
"Определит только один человек": в Госдуме РФ цинично высказались о ликвидации Зеленского

В России прокомментировали возможность ликвидации Владимира Зеленского.

26 мая 2026, 15:15
Slava Kot

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение о возможной ликвидации президента Украины Владимира Зеленского может принять только российский лидер Владимир Путин.

Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

Андрей Картаполов в интервью российским СМИ прокомментировал заявления МИД РФ о новых ударах по Киеву и ответил на вопрос, может ли Зеленский быть целью таких атак. Российский депутат избежал прямого ответа, однако подчеркнул, что подобные решения находятся исключительно в компетенции главы Кремля.

"Мы с вами можем сколь угодно рассуждать и строить версии. Но к реальности они, скорее всего, будут иметь крайне косвенное отношение. Будет ли Владимир Зеленский целью ликвидации, может определить только один человек – наш Верховный Главнокомандующий. Поэтому в этом вопросе я хотел бы не заниматься домыслами", – сказал Картаполов.

Также представитель Госдумы повторил традиционные требования Москвы по войне против Украины и объяснил, при каких условиях Россия прекратит удары по Киеву.

"Они будут продолжаться, пока мы ясно и четко не увидим изменения в официальной позиции руководства Украины, готовности сесть за стол переговоров — и не просто сесть, но безоговорочно принять условия, о которых наша сторона уже неоднократно заявляла", — добавил Картаполов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Картаполов назвал объекты, которые Россия будет атаковать в Киеве. Отдельно российский политик заявил о двух объектах, по которым якобы не будет наносить удары Россия в столице Украины.

Также "Кометнари" писали, что удары по Киеву стали началом нового плана Путина на лето.



Источник: https://www.pnp.ru/state-duma/terpenie-konchilos-po-kakim-celyam-na-ukraine-mogut-nanesti-udary-rossiyskie-voennye.html
