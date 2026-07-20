Відставка Сирського: що відомо про рішення Зеленського звільнити головкома ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський може бути звільнений 20 липня. На тлі протестів, які спочатку розпочалися на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, а згодом переросли у вимоги кадрових змін у військовому керівництві, кілька журналістів заявили про підготовку відповідного рішення в Офісі президента.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела в Офісі президента та Міністерстві оборони, повідомив, що про відставку Сирського можуть оголосити вже сьогодні.

"Сьогодні офіційно оголосять про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ", — заявив Глагола.

Аналогічну інформацію оприлюднив журналіст Андрій Смолій. Водночас він наголосив, що офіційного підтвердження наразі немає, а остаточне рішення може бути оголошене протягом найближчих днів.

"Олександра Сирського звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ. Офіційне оголошення очікується сьогодні. Чекаємо на підтвердження або спростування. Про це кажуть мої контакти в ОП та Міноборони. Декілька джерел стверджують, що Сирського офіційно мають звільнити сьогодні-завтра", — зазначив Смолій.

Журналістка Юлія Кириєнко також повідомила, що 20 липня має відбутися засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За її словами, до Києва прибувають представники вищого військового командування, а одним із питань може стати звільнення Сирського та його можлива заміна.

"Сьогодні Ставка. Сьогодні мають ухвалити рішення. Я сподіваюсь. Сьогодні так само деякі представники вищого командування їдуть в Київ. Теж на продовження "відбору" на крісло ГК. Рішення має бути прийнятим. Вже не можливо його затягувати. Я залишаюсь при думці, що відставляти треба було обох. Або нікого. Бо дорослі люди мають шукати компроміс", — зазначила журналістка.

Попри численні повідомлення в медіа, офіційної інформації про звільнення Сирського станом на цей момент немає. Вранці 20 липня головнокомандувач опублікував повідомлення у своєму Telegram-каналі про робочу поїздку на Костянтинівський напрямок, який залишається одним із найгарячіших на фронті.

Напередодні президент Володимир Зеленський після зустрічей із командувачами Сил оборони анонсував "ключові розмови", які мають відбутися 20 липня. Чи стосуються вони кадрових змін у військовому керівництві, офіційно поки не повідомлялося.

Згодом Генштаб ЗСУ відреагував на інформацію про можливу відставку Сирського.

"Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності. Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що протестувальники висунули ультиматум Зеленському та вимагають звільнення Сирського та відновлення Федорова на посаді міністра оборони.

Також "Коментарі" писали, хто замінить Сирського: названо трьох фаворитів на місце нового головнокомандувача ЗСУ.