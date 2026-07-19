Хто замінить Сирського: названо трьох фаворитів на місце головнокомандувача ЗСУ

Після раптового звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в країні спалахнули протести. Спочатку хвиля невдоволення переросла у вуличні мітинги у підтримку Федорова, однак згодом усе більше почали лунати заклики про відставку головкома Олександра Сирського. Якщо президент Володимир Зеленський прийме таке рішення, хто може замінити Сирського.

ШІ назвав претендентів після можливої відставки Сирського

Портал "Коментарі" звернувся до кількох популярних моделей штучного інтелекту з проханням оцінити, хто має найбільші шанси стати новим головнокомандувачем ЗСУ у разі відставки Сирського. Кожна з моделей запропонувала власного фаворита.

Прогноз ChatGPT: Михайло Драпатий

"Якщо говорити про найбільш реалістичну кандидатуру, то нею можна назвати Михайла Драпатого. Він має значний бойовий досвід, користується авторитетом серед військових та вже очолював важливі оперативні напрямки, демонструючи здатність керувати великими угрупованнями військ. Крім того, Драпатий сприймається як представник нового покоління українських командирів, що може стати важливим фактором для збереження довіри суспільства до військового керівництв", — пише ШІ.

Прогноз Gemini: Кирило Буданов

"Одним з найбільш імовірних кандидатів на посаду Головнокомандувача ЗСУ у разі відставки Олександра Сирського є керівник очільник Офісу президента генерал-лейтенант Кирило Буданов. Його кандидатура вже неодноразово розглядалася вищим політичним керівництвом країни завдяки високому рівню довіри в суспільстві та репутації ефективного кризового менеджера. Буданов має значний авторитет серед західних партнерів, глибоке стратегічне розуміння намірів ворога та досвід планування як масштабних асиметричних операцій, так і класичних бойових дій", — прогнозує штучний інтелект.

Прогноз Claude: Андрій Гнатов

"Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов є найлогічнішим кандидатом — він вже фактично є другою людиною у військовій ієрархії і розуміє систему зсередини. Гнатов не є публічно скомпрометованою фігурою у нинішньому конфлікті між Сирським і Федоровим, що робить його компромісним і прийнятним вибором для різних таборів. Саме Гнатов може стати наступним головнокомандувачем ЗСУ як технічно найготовіший і політично найменш суперечливий варіант", — пише ШІ.

Попри суспільні дискусії навколо можливої відставки Олександра Сирського, жодних офіційних рішень щодо зміни головнокомандувача ЗСУ немає. Водночас різні моделі штучного інтелекту назвали трьох потенційних кандидатів, які, на їхню думку, могли б очолити українську армію: Михайла Драпатого — через його бойовий досвід і авторитет серед військових, Кирила Буданова — завдяки високій довірі суспільства та репутації ефективного керівника, а також Андрія Гнатова — як найбільш логічного наступника з огляду на його нинішню посаду начальника Генерального штабу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тлі протестів за відставку Сирського Зеленський зібрав командувачів ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що оглядач Портников розкрив план Зеленського щодо звільнення Сирського.