Кто заменит Сырского: названы три фаворита на место главнокомандующего ВСУ

После внезапного увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны в стране вспыхнули протесты. Сначала волна недовольства переросла в уличные митинги в поддержку Федорова, однако впоследствии все больше звучали призывы об отставке главкома Александра Сырского. Если президент Владимир Зеленский примет такое решение, то кто может заменить Сырского.

ИИ назвал претендентов после возможной отставки Сырского

Портал "Комментарии" обратился к нескольким популярным моделям искусственного интеллекта с просьбой оценить, кто имеет наибольшие шансы стать новым главнокомандующим ВСУ в случае отставки Сырского. Каждая из моделей предложила своего лидера.

Прогноз ChatGPT: Михаил Драпатый

"Если говорить о наиболее реалистичной кандидатуре, то ею можно назвать Михаила Драпатого. Он имеет значительный боевой опыт, пользуется авторитетом среди военных и уже возглавлял важные оперативные направления, демонстрируя способность руководить большими группировками войск. Кроме того, Драпатий воспринимается как представитель нового поколения украинских командиров, что может стать важным фактором сохранения доверия общества к военному руководству", — пишет ИИ.

Прогноз Gemini: Кирилл Буданов

"Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность Главнокомандующего ВСУ в случае отставки Александра Сырского является руководитель главы Офиса президента генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Его кандидатура уже не раз рассматривалась высшим политическим руководством страны благодаря высокому уровню доверия в обществе и репутации эффективного кризисного менеджера. Буданов значительный авторитет среди западных партнеров, глубокое стратегическое понимание намерений врага и опыт планирования как масштабных асимметричных операций, так и классических боевых действий", — прогнозирует искусственный интеллект.

Прогноз Claude: Андрей Игнатов

"Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов является самым логичным кандидатом – он уже фактически является вторым человеком в военной иерархии и понимает систему изнутри. Гнатов не является публично скомпрометированной фигурой в нынешнем конфликте между Сырским и Федоровым, что делает его компромиссным и приемлемым выбором для разных лагерей. Именно Гнатов может стать следующим главнокомандующим ВСУ как технически самый готовый и политически менее противоречивый вариант", — пишет ИИ.

Несмотря на общественные дискуссии вокруг возможной отставки Александра Сырского, никаких официальных решений по смене главнокомандующего ВСУ нет. В то же время разные модели искусственного интеллекта назвали трех потенциальных кандидатов, которые, по их мнению, могли бы возглавить украинскую армию: Михаила Драпатого — из-за его боевого опыта и авторитета среди военных, Кирилла Буданова — благодаря высокому доверию общества и репутации эффективного руководителя, а также Андрея Гнатова — как наиболее логического преемника, учитывая его нынешнюю должность начальника Генерального штаба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне протестов за отставку Сырского Зеленский собрал командующих ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что обозреватель Портников раскрыл план Зеленского по освобождению Сырского.