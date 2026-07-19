Вже завтра: Зеленський анонсував радикальні рішення для закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в понеділок, 20 липня, проведе низку ключових розмов, які мають визначити подальшу стратегію України у війні з Росією. За словами глави держави, йдеться про рішення, покликані посилити українські позиції та наблизити завершення війни на умовах, прийнятних для Києва.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський після серії зустрічей з командуванням Сил оборони опублікував вечірня звернення. Президент розповів, що заслухав доповіді командувача Об’єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, заступника начальника Генерального штабу Володимира Горбатюка та командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола. Під час зустрічей обговорювалася не лише поточна ситуація на найгарячіших ділянках фронту, а й загальний перебіг війни.

За словами Зеленського, зараз надзвичайно важливо оцінити подальшу стратегію українських дій і визначити найефективніші способи примусити Росію припинити агресію.

"Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що хоче почути позицію бойових командирів щодо подальших кроків України. За його словами, наступного дня відбудуться консультації, які можуть вплинути на ухвалення стратегічних рішень у військовій та безпековій сферах.

"Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде", – підсумував Зеленський.

Заява президента пролунала на протестів українців після відставки очільника Міноборони Михайла Федорова. З часом мітинги переросли з підтримки ексміністра в заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на тлі протестів за відставку Сирського Зеленський зібрав командувачів ЗСУ.

Також "Коментарі" писали, що Портников розкрив план Зеленського щодо звільнення Сирського.