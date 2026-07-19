Уже завтра: Зеленский анонсировал радикальные решения для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 20 июля, проведет целый ряд ключевых разговоров, которые должны определить дальнейшую стратегию Украины в войне с Россией. По словам главы государства, речь идет о решении, призванном усилить украинские позиции и приблизить завершение войны на условиях, приемлемых для Киева.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после серии встреч с командованием Сил обороны опубликовал вечернее обращение. Президент рассказал, что заслушал доклады командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, заместителя начальника Генерального штаба Владимира Горбатюка и командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола. В ходе встречи обсуждалась не только текущая ситуация на самых горячих участках фронта, но и общий ход войны.

По словам Зеленского, сейчас очень важно оценить дальнейшую стратегию украинских действий и определить самые эффективные способы заставить Россию прекратить агрессию.

"Важно оценить дальнейшую нашу стратегию, наши украинские активные действия, как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что хочет услышать позицию боевых командиров по поводу дальнейших шагов Украины. По его словам, на следующий день состоятся консультации, которые могут повлиять на принятие стратегических решений в военной и сферах безопасности.

"Это имеет разные составляющие, и хочу услышать, как это видят командиры и командующие в наших Силах обороны и безопасности Украины. Завтра у меня – ключевые разговоры. Украина должна достигать своих целей, и это будет", – подытожил Зеленский.

Заявление президента прозвучало на протестах украинцев после отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Со временем митинги переросли с поддержки эксминистра в призывы к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне протестов за отставку Сырского Зеленский собрал командующих ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Портников раскрыл план Зеленского по освобождению Сырского.