Дедлайн до 24 липня: протестувальники висунули ультиматум Зеленському через Сирського та Федорова

Організатор акцій протесту на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський, заявив, що протестувальники очікують від президента Володимира Зеленського двох конкретних кадрових рішень. За його словами, якщо до 24 липня вони не будуть ухвалені, акції можуть перейти у безстроковий формат.

"Картонкові" протести. Фото з відкритих джерел

Козятинський у своєму зверненні наголосив, що саме Зеленський несе відповідальність за нинішню політичну кризу після зміни керівництва Міністерства оборони. Як наслідок Козятинський висунув до президента дві умови: звільнення Сирського та перепризначення Федорова. Крім того, ветеран встановив дедлайн до 24 липня.

"Президент створив цю кризу і має ї вирішити. Він сказав, що чує суспільство, яке вийшло на акції протесту. До пʼятниці 24 липня чекаємо відповідних рішень: Звільнити головкома Сирського; подати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Якщо їх не буде – ми анонсуємо безстрокову акцію протесту. За нами правда", — йдеться в заяві Козятинського.

Нагадаємо, що хвиля протестів розпочалася після того, як президент не запропонував кандидатуру Федорова на посаду очільника оборонного відомства після відставки уряду. Сам Володимир Зеленський пояснив це рішення проблемами у взаємодії Міністерства оборони з військовим керівництвом, а також конфліктом між Михайлом Федоровим і Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Після цього Козятинський закликав українців виходити на мирні акції протесту. Учасники мітингів у Києві та інших містах використовували картонні плакати з написами "Поверніть Федорова", "Реформи мають продовжуватися", "Руки геть від Федорова", "Україна – не Росія" та іншими. Під час акцій також лунали гасла "Нам не все одно" і "Ганьба".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Раді збирають підписи за відставку Сирського.

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