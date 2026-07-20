Дедлайн до 24 липня: протестувальники висунули ультиматум Зеленському через Сирського та Федорова

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Slava Kot
Організатор акцій протесту на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський, заявив, що протестувальники очікують від президента Володимира Зеленського двох конкретних кадрових рішень. За його словами, якщо до 24 липня вони не будуть ухвалені, акції можуть перейти у безстроковий формат.
"Картонкові" протести. Фото з відкритих джерел
Козятинський у своєму зверненні наголосив, що саме Зеленський несе відповідальність за нинішню політичну кризу після зміни керівництва Міністерства оборони. Як наслідок Козятинський висунув до президента дві умови: звільнення Сирського та перепризначення Федорова. Крім того, ветеран встановив дедлайн до 24 липня.
Нагадаємо, що хвиля протестів розпочалася після того, як президент не запропонував кандидатуру Федорова на посаду очільника оборонного відомства після відставки уряду. Сам Володимир Зеленський пояснив це рішення проблемами у взаємодії Міністерства оборони з військовим керівництвом, а також конфліктом між Михайлом Федоровим і Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Після цього Козятинський закликав українців виходити на мирні акції протесту. Учасники мітингів у Києві та інших містах використовували картонні плакати з написами "Поверніть Федорова", "Реформи мають продовжуватися", "Руки геть від Федорова", "Україна – не Росія" та іншими. Під час акцій також лунали гасла "Нам не все одно" і "Ганьба".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Раді збирають підписи за відставку Сирського.
Також "Коментарі" писали, хто замінить Сирського: названо трьох фаворитів на місце головнокомандувача ЗСУ.