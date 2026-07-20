Дедлайн до 24 июля: протестующие выдвинули ультиматум Зеленскому через Сырского и Федорова

Организатор акций протеста в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова, ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский заявил, что протестующие ожидают от президента Владимира Зеленского двух конкретных кадровых решений. По его словам, если до 24 июля они не будут приняты, акции могут перейти в бессрочный формат.

"Картоночные" протесты. Фото из открытых источников

Козятинский в своем обращении подчеркнул, что именно Зеленский несет ответственность за нынешний политический кризис после смены руководства Министерства обороны. Как следствие Козятинский выдвинул президенту два условия: увольнение Сырского и переназначение Федорова. Кроме того, ветеран установил дедлайн до 24 июля.

"Президент создал этот кризис и должен его решить. Он сказал, что слышит вышедших на акции протеста общество. До пятницы 24 июля ждем соответствующих решений: Уволить главкома Сырского; подать Михаила Федорова на должность министра обороны. Если их не будет – мы анонсируем бессрочную акцию протеста. За нами правда", — говорится в заявлении Козятинского.

Напомним, что волна протестов началась после того, как президент не предложил кандидатуру Федорова на должность главы оборонного ведомства после отставки правительства. Сам Владимир Зеленский объяснил это решение проблемами во взаимодействии Министерства обороны с военным руководством, а также конфликтом между Михаилом Федоровым и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

После этого Козятинский призвал украинцев выходить на мирные акции протеста. Участники митингов в Киеве и других городах использовали картонные плакаты с надписями "Верните Федорова", "Реформы должны продолжаться", "Руки прочь от Федорова", "Украина – не Россия" и другими. Во время акций также звучали лозунги "Нам не все равно" и "Позор".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде собирают подписи за отставку Сырского.

Также "Комментарии" писали, кто заменит Сырского: названы три фаворита на место главнокомандующего ВСУ.