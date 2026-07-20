Отставка Сырского: что известно о решении Зеленского уволить главкома ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может быть уволен 20 июля. На фоне протестов, которые сначала начались в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова, а затем переросли в требования кадровых изменений в военном руководстве, несколько журналистов заявили о подготовке соответствующего решения в Офисе президента.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в Офисе президента и Министерстве обороны сообщил, что об отставке Сырского могут объявить уже сегодня.

"Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ", — заявил Глагола.

Аналогичную информацию обнародовал журналист Андрей Смолий. В то же время он подчеркнул, что официального подтверждения пока нет, а окончательное решение может быть объявлено в ближайшие дни.

"Александр Сырский уволен с должности Главнокомандующего ВСУ. Официальное объявление ожидается сегодня. Ждем подтверждения или опровержения. Об этом говорят мои контакты в ОП и Минобороны. Несколько источников утверждают, что Сырского официально должны уволить сегодня-завтра", — отметил Смолий.

Журналистка Юлия Кириенко также сообщила, что 20 июля должно состояться заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По ее словам, в Киев прибывают представители высшего военного командования, а одним из вопросов может стать увольнение Сырского и его возможная замена.

"Сегодня Ставка. Сегодня должны принять решение. Я надеюсь. Сегодня также некоторые представители высшего командования едут в Киев. Тоже на продолжение "отбора" на кресло ГК. Решение должно быть принято. Уже нельзя его затягивать. Я остаюсь при мысли, что отставлять надо было обоих. Или никого. Потому что взрослые люди должны искать компромисс", — отметила журналистка.

Несмотря на многочисленные сообщения в медиа, официальной информации об увольнении Сырского по состоянию на данный момент нет. Утром 20 июля главнокомандующий опубликовал сообщение в своем Telegram-канале о рабочей поездке на Константиновское направление, которое остается одним из самых горячих на фронте.

Накануне президент Владимир Зеленский после встреч с командующими Сил обороны анонсировал "ключевые разговоры", которые должны пройти 20 июля. Касаются ли они кадровых изменений в военном руководстве, официально пока не сообщалось.

Впоследствии Генштаб ВСУ отреагировал на информацию о возможной отставке Сырского.

"Информация, которая появилась в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа о якобы увольнении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности. Увольнения с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины", — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что протестующие выдвинули ультиматум Зеленскому и требуют увольнения Сырского и восстановления Федорова в должности министра обороны.

Также "Комментарии" писали, кто заменит Сырского: названы три фаворита на место нового главнокомандующего ВСУ.