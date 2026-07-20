Отставка Сырского: что известно о решении Зеленского уволить главкома ВСУ

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Slava Kot
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может быть уволен 20 июля. На фоне протестов, которые сначала начались в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова, а затем переросли в требования кадровых изменений в военном руководстве, несколько журналистов заявили о подготовке соответствующего решения в Офисе президента.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в Офисе президента и Министерстве обороны сообщил, что об отставке Сырского могут объявить уже сегодня.
Аналогичную информацию обнародовал журналист Андрей Смолий. В то же время он подчеркнул, что официального подтверждения пока нет, а окончательное решение может быть объявлено в ближайшие дни.
Журналистка Юлия Кириенко также сообщила, что 20 июля должно состояться заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По ее словам, в Киев прибывают представители высшего военного командования, а одним из вопросов может стать увольнение Сырского и его возможная замена.
Несмотря на многочисленные сообщения в медиа, официальной информации об увольнении Сырского по состоянию на данный момент нет. Утром 20 июля главнокомандующий опубликовал сообщение в своем Telegram-канале о рабочей поездке на Константиновское направление, которое остается одним из самых горячих на фронте.
Накануне президент Владимир Зеленский после встреч с командующими Сил обороны анонсировал "ключевые разговоры", которые должны пройти 20 июля. Касаются ли они кадровых изменений в военном руководстве, официально пока не сообщалось.
Впоследствии Генштаб ВСУ отреагировал на информацию о возможной отставке Сырского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что протестующие выдвинули ультиматум Зеленскому и требуют увольнения Сырского и восстановления Федорова в должности министра обороны.
Также "Комментарии" писали, кто заменит Сырского: названы три фаворита на место нового главнокомандующего ВСУ.