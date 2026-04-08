Відрізали Крим від РФ: що знищили ГУР

Спецпризначенні Головного управління розвідки України ударами безпілотників вивели з ладу російський пором "Славянін", який обслуговував армію окупантів в окупованому Криму. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Залізничний пором “Славянін”. Фото: ГУР Міноборони

"У ніч з 5 на 6 квітня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України ударами БпЛА вивели з ладу "Славяніна" – останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву", – йдеться у повідомленні.

В ГУР зауважили, що цей пором відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

Про пошкодження, яких зазнав пором, в ГУР не повідомили.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона переживає серйозні проблеми через системні удари ЗСУ по ключових елементах – передусім радіолокаційних станціях. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, українські сили застосовують класичну тактику "осліплення" ППО: спочатку знищуються радари, які відповідають за виявлення цілей, після чого стають вразливими і самі зенітні комплекси. Без цілевказання навіть сучасні системи не можуть ефективно діяти.

Також видання "Коментарі" повідомляло – над територією тимчасово окупованого Криму зафіксовано черговий інцидент з російською військовою авіацією. Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило втрату зв'язку з військово-транспортним літаком Ан-26, який здійснював плановий переліт. Станом на зараз доля екіпажу залишається невідомою, пишуть російські ЗМІ.

