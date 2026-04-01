«Біда прийшла не одна»: у Криму зник зв'язок з Ан-26 після ймовірної катастрофи Су-34

Над територією тимчасово окупованого Криму зафіксовано черговий інцидент з російською військовою авіацією. Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило втрату зв'язку з військово-транспортним літаком Ан-26, який здійснював плановий переліт. Станом на зараз доля екіпажу залишається невідомою, пишуть російські ЗМІ.

АН-26

У російському військовому відомстві намагаються заспокоїти інформаційне поле, стверджуючи, що зовнішнього вогневого впливу на борт нібито не було.

"Поражающего воздействия по самолету не было, в предполагаемый район происшествия направились поисково-спасательные группы", — йдеться у заяві Міноборони країни-агресора.

Ця подія сталася на тлі тривожних новин від російських мілітарі-блогерів. Зокрема, адміністратор профільного авіаційного каналу Fighterbomber повідомив, що цей вечір став для ПКС РФ справжнім провалом. За його словами, окрім проблем із транспортним бортом, окупанти ймовірно втратили ще й винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Беда пришла не одна", — коротко прокоментував ситуацію Z-пропагандист, підтверджуючи критичний стан справ у небі над півостровом.

Наразі тривають пошукові операції, проте офіційної інформації про стан літаків та їхніх екіпажів загарбники не надають, традиційно приховуючи масштаби втрат.

Зауважимо, портал "Коментарі" писав, що березень 2026 року може стати рекордним за кількістю втрат російської армії від початку повномасштабної війни. Таку оцінку озвучив міністр оборони України Михайло Федоров, посилаючись на дані з передової.