Березень стане катастрофою для РФ: названо причини рекордних втрат окупантів

Березень 2026 року може стати рекордним за кількістю втрат російської армії від початку повномасштабної війни. Таку оцінку озвучив міністр оборони України Михайло Федоров, посилаючись на дані з передової.

Українські сили змінюють хід війни – ворог масово не витримує тиску

За словами міністра, українські військові щодня отримують відеопідтвердження з фронту, які свідчать про значні втрати противника. Зокрема, йдеться про ситуації, коли російські військові опиняються під тиском дронів або після поранення не мають можливості евакуюватися.

Федоров зазначив, що кількість таких випадків постійно зростає. За його словами, існує кілька ключових причин цієї тенденції.

По-перше, російська пропаганда створює ілюзію контролю над ситуацією, однак на фронті все виглядає інакше – недостатня підготовка військових, відсутність можливостей для евакуації та постійний тиск з боку українських безпілотників суттєво впливають на моральний стан окупантів.

По-друге, за словами міністра, російське військове керівництво фактично забороняє своїм солдатам здаватися в полон, просуваючи наратив про "краще померти". Водночас він наголосив, що після потрапляння в полон військові мають шанси на обмін, які регулярно відбуваються.

Міністр також підкреслив, що така політика позбавляє російських військових права на життя.

За оцінками Федорова, динаміка бойових дій свідчить, що втрати противника можуть перевищити 30 тисяч пораненими та загиблими за місяць. У разі досягнення рівня у 50 тисяч втрат це може мати серйозні наслідки для російської армії.

Окремо він зазначив, що розглядається можливість додаткового заохочення українських підрозділів – зокрема, нарахування балів за підтверджені випадки ураження противника.

