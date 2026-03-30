Март станет катастрофой для РФ: названы причины рекордных потерь окупантов

Март 2026 может стать рекордным по количеству потерь российской армии с начала полномасштабной войны. Такую оценку озвучил министр обороны Украины Михаил Федоров, ссылаясь на данные по передовой.

Украинские силы изменяют ход войны – враг массово не выдерживает давления

По словам министра, украинские военные ежедневно получают видеоподтверждение с фронта, свидетельствующие о значительных потерях противника. В частности, речь идет о ситуациях, когда российские военные оказываются под давлением дронов или после ранения не могут эвакуироваться.

Федоров отметил, что количество таких случаев постоянно растет. По его словам, есть несколько ключевых причин этой тенденции.

Во-первых, российская пропаганда создает иллюзию контроля над ситуацией, однако на фронте все обстоит иначе – недостаточная подготовка военных, отсутствие возможностей для эвакуации и постоянное давление со стороны украинских беспилотников оказывают существенное влияние на моральное состояние оккупантов.

Во-вторых, по словам министра, российское военное руководство фактически запрещает своим солдатам сдаваться в плен, продвигая нарратив о "лучшем умереть". В то же время он подчеркнул, что после попадания в плен военные имеют регулярно происходящие шансы на обмен.

Министр также подчеркнул, что такая политика лишает российские военные права на жизнь.

По оценкам Федорова, динамика боевых действий свидетельствует, что потери противника могут превысить 30 тысяч раненых и погибших за месяц. В случае достижения уровня 50 тысяч потерь это может иметь серьезные последствия для российской армии.

Отдельно он отметил, что рассматривается возможность дополнительного поощрения украинских подразделений – в частности начисление баллов за подтвержденные случаи поражения противника.

