Война с Россией «Беда пришла не одна»: в Крыму исчезла связь с Ан-26 после вероятной катастрофы Су-34
«Беда пришла не одна»: в Крыму исчезла связь с Ан-26 после вероятной катастрофы Су-34

Неизвестная судьба экипажа: Минобороны РФ подтвердило исчезновение Ан-26 во время полета над полуостровом

1 апреля 2026, 00:48
Недилько Ксения

Над территорией временно оккупированного Крыма зафиксирован очередной инцидент с российской военной авиацией. Министерство обороны РФ официально подтвердило потерю связи с военно-транспортным самолетом Ан-26, совершавшим плановый перелет. По состоянию на данный момент судьба экипажа остается неизвестной, пишут российские СМИ.

В российском военном ведомстве пытаются успокоить информационное поле, утверждая, что внешнего огневого воздействия на борт вроде бы не было.

"Поражающего воздействия по самолету не было, в предполагаемый район происшествия направились поисково-спасательные группы", — говорится в заявлении Минобороны страны-агрессора.

Это событие произошло на фоне тревожных новостей от российских милитари-блогеров. В частности, администратор профильного авиационного канала Fighterbomber сообщил, что этот вечер стал для ВКС РФ настоящим провалом. По его словам, кроме проблем с транспортным бортом, оккупанты, вероятно, потеряли еще и истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Беда пришла не одна", — коротко прокомментировал ситуацию Z-пропагандист, подтверждая критическое положение дел в небе над полуостровом.

Продолжаются поисковые операции, однако официальной информации о состоянии самолетов и их экипажей захватчики не предоставляют, традиционно скрывая масштабы потерь.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что март 2026 года может стать рекордным по количеству потерь российской армии с начала полномасштабной войны. Такую оценку озвучил министр обороны Украины Михаил Федоров, ссылаясь на данные по передовой.

 



