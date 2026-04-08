Отрезали Крым от РФ: что уничтожили ГУР

Спецназначение Главного управления разведки Украины ударами беспилотников вывели из строя российский паром "Славянин", обслуживавший армию оккупантов в оккупированном Крыму. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Железнодорожный паром "Славянин". Фото: ГУР Минобороны

"В ночь с 5 на 6 апреля 2026 года мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины ударами БпЛА вывели из строя "Славянина" – последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, остававшийся на плаву", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что этот паром играл важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.

О повреждениях, понесенных паром, в ГУР не сообщили.

во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона испытывает серьезные проблемы из-за системных ударов ВСУ по ключевым элементам – прежде всего радиолокационных станциях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, украинские силы применяют классическую тактику "ослепления" ПВО: сначала уничтожаются радары, отвечающие за обнаружение целей, после чего становятся уязвимыми и зенитные комплексы. Без целеуказания даже современные системы не могут эффективно действовать.

Также издание "Комментарии" сообщало – над территорией временно оккупированного Крыма зафиксирован очередной инцидент с российской военной авиацией. Министерство обороны РФ официально подтвердило потерю связи с военно-транспортным самолетом Ан-26, совершавшим плановый перелет. По состоянию на сегодняшний день судьба экипажа остается неизвестной, пишут российские СМИ.

Ранее "Комментарии" писали – что уничтожили ГУР в ВОТ Крыма: впечатляющая операция.



