Кримська ППО «сліпне»: стало відомо, що почали вибивати ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму російська протиповітряна оборона переживає серйозні проблеми через системні удари ЗСУ по ключових елементах – передусім радіолокаційних станціях. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, українські сили застосовують класичну тактику "осліплення" ППО: спочатку знищуються радари, які відповідають за виявлення цілей, після чого стають вразливими і самі зенітні комплекси. Без цілевказання навіть сучасні системи не можуть ефективно діяти.

Йдеться, зокрема, про російські комплекси С-400 та Панцир, які, за даними підпілля, зазнають регулярних втрат. Після цього окупанти змушені терміново відновлювати частину установок, однак не встигають повноцінно закрити всі прогалини в обороні.

Плетенчук наголошує: такий цикл – удари, часткове відновлення і нові втрати – повторюється постійно. Водночас цей процес не може тривати безкінечно, адже російська оборонна промисловість критично залежить від іноземних комплектуючих, а самі системи є дорогими і складними у виробництві.

Додатковим ударом по можливостях РФ стало нещодавнє ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12, який використовувався для виявлення українських морських дронів у Чорному морі. Попри застарілість, цей літак виконував важливі функції патрулювання на малих висотах.

За словами представника ВМС, росіяни навіть повертають у стрій списану техніку через втрати та складні умови ведення бойових дій. Наразі ступінь пошкодження Бе-12 уточнюється, однак очевидно, що певний час він не зможе виконувати бойові завдання.

У підсумку ситуація для російської ППО в Криму дедалі ускладнюється, а ефективність її роботи поступово знижується.

