Крымское ПВО «слепнет»: стало известно, что начали выбивать ВСУ

Во временно оккупированном Крыму российская противовоздушная оборона испытывает серьезные проблемы из-за системных ударов ВСУ по ключевым элементам – прежде всего на радиолокационных станциях. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Удары по Крыму. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские силы применяют классическую тактику ослепления ПВО: сначала уничтожаются радары, отвечающие за выявление целей, после чего становятся уязвимыми и сами зенитные комплексы. Без целеуказания даже современные системы не могут эффективно действовать.

Речь идет, в частности, о российских комплексах С-400 и Панцирь, которые, по данным подполья, понесут регулярные потери. После этого оккупанты вынуждены срочно восстанавливать часть установок, однако не успевают полноценно закрыть все пробелы в обороне.

Плетенчук отмечает: такой цикл – удары, частичное восстановление и новые потери – повторяется постоянно. В то же время этот процесс не может продолжаться бесконечно, ведь российская оборонная промышленность критически зависит от иностранных комплектующих, а сами системы дорогие и сложные в производстве.

Дополнительным ударом по возможностям РФ стало недавнее поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12, который использовался для обнаружения украинских морских дронов в Черном море. Несмотря на устаревшие, этот самолет выполнял важные функции патрулирования на малых высотах.

По словам представителя ВМС, россияне даже возвращают в строй списанную технику из-за потерь и сложных условий ведения боевых действий. В настоящее время степень повреждения Бе-12 уточняется, однако очевидно, что он не сможет выполнять боевые задания.

В итоге ситуация для российских ПВО в Крыму все усложняется, а эффективность ее работы постепенно снижается.

