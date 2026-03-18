Що знищили ГУР у ТОТ Криму: вражаюча операція
НОВИНИ

Що знищили ГУР у ТОТ Криму: вражаюча операція

ГУР уразили новітню РЛС «Валдай» у Криму

18 березня 2026, 16:27
Ткачова Марія

Підрозділ "Примари" Головного управління розвідки МО України продовжує завдавати ударів по системах протиповітряної оборони російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Упродовж перших двох тижнів березня українські розвідники провели серію успішних атак, під час однієї з яких уразили новітню російську радіолокаційну станцію "Валдай". Цей комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотникам.

Крім того, ударами було виведено з ладу станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор для дронів типу "Герань", а також елемент навігаційної системи "Глонас".

Окремо повідомляється про ураження двох десантних катерів проєкту "БК-16", які були знищені разом із екіпажами під час руху.

У ГУР зазначають, що системне ураження таких об’єктів спрямоване на послаблення протиповітряної оборони противника та зниження його бойових можливостей у Криму.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили спеціальних операцій України у ніч на 18 березня провели серію ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Донеччини.
Зокрема, в окупованому Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого центру безпілотних технологій "Рубікон", а також елементи управління цього підрозділу. Крім того, було завдано удару по координаційному центру, який забезпечував роботу ворожих підрозділів безпілотних систем. Також в окупованому селищі Вільне українські сили уразили склади боєприпасів, техніки та місця накопичення і розподілу ресурсів противника. Як зазначають у ССО, ці удари є частиною тактики Middle Strike — ураження важливих об’єктів ворога в тилу з метою зниження його бойових можливостей.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/8036
