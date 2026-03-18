Що знищили ГУР у ТОТ Криму: вражаюча операція

Ткачова Марія
Підрозділ "Примари" Головного управління розвідки МО України продовжує завдавати ударів по системах протиповітряної оборони російських військ у тимчасово окупованому Криму.
ГУР знищили РЛС «Валдай» у Криму
Упродовж перших двох тижнів березня українські розвідники провели серію успішних атак, під час однієї з яких уразили новітню російську радіолокаційну станцію "Валдай". Цей комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотникам.
Крім того, ударами було виведено з ладу станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор для дронів типу "Герань", а також елемент навігаційної системи "Глонас".
Окремо повідомляється про ураження двох десантних катерів проєкту "БК-16", які були знищені разом із екіпажами під час руху.
У ГУР зазначають, що системне ураження таких об’єктів спрямоване на послаблення протиповітряної оборони противника та зниження його бойових можливостей у Криму.