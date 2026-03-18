Війна з Росією ССО рознесли вщент ворога: підрозділ рф «Рубікон» згорів
НОВИНИ

ССО рознесли вщент ворога: підрозділ рф «Рубікон» згорів

ССО уразили базу підрозділу БпЛА «Рубікон» в окупованому Донецьку

18 березня 2026, 16:20
Ткачова Марія

Сили спеціальних операцій України у ніч на 18 березня провели серію ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Донеччини.

Удар по підрозділу БпЛА «Рубікон»

Зокрема, в окупованому Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого центру безпілотних технологій "Рубікон", а також елементи управління цього підрозділу.

Крім того, було завдано удару по координаційному центру, який забезпечував роботу ворожих підрозділів безпілотних систем.

Також в окупованому селищі Вільне українські сили уразили склади боєприпасів, техніки та місця накопичення і розподілу ресурсів противника.

Як зазначають у ССО, ці удари є частиною тактики Middle Strike — ураження важливих об’єктів ворога в тилу з метою зниження його бойових можливостей.

До операції також долучилися представники українського підпілля на окупованих територіях, які сприяли успішному виконанню завдань.

ССО наголошують, що продовжують асиметричні дії для стратегічного послаблення російських військ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що командир підрозділу "Птахи" Сил безпілотних систем повідомив про значні втрати російських військ під час активізації штурмових дій на сході та півдні України.
За його словами, протягом приблизно півтори доби на відтинку фронту від Родинського до Гуляйполя українські підрозділи знищили та поранили понад 900 окупантів. Активізація ворога відбулася на тлі різкої зміни погоди 17–18 березня. Російські сили намагалися використати туман як прикриття для наступу на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Попри це, українські оператори дронів завчасно виявили переміщення штурмових груп і почали їх знищення ще до початку основних атак. Лише за 17 березня, за даними військових, було уражено понад 500 окупантів. Наступної ночі та вранці 18 березня втрати противника зросли ще на понад 270 осіб.



Джерело: https://t.me/ukr_sof/2627
