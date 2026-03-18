ССО рознесли вщент ворога: підрозділ рф «Рубікон» згорів

Ткачова Марія
Сили спеціальних операцій України у ніч на 18 березня провели серію ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Донеччини.
Удар по підрозділу БпЛА «Рубікон»
Зокрема, в окупованому Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого центру безпілотних технологій "Рубікон", а також елементи управління цього підрозділу.
Крім того, було завдано удару по координаційному центру, який забезпечував роботу ворожих підрозділів безпілотних систем.
Також в окупованому селищі Вільне українські сили уразили склади боєприпасів, техніки та місця накопичення і розподілу ресурсів противника.
Як зазначають у ССО, ці удари є частиною тактики Middle Strike — ураження важливих об’єктів ворога в тилу з метою зниження його бойових можливостей.
До операції також долучилися представники українського підпілля на окупованих територіях, які сприяли успішному виконанню завдань.
ССО наголошують, що продовжують асиметричні дії для стратегічного послаблення російських військ.