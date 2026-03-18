Мадяр розповів про туманну пастку для росіян: що відбулося під час зміни погодних умов

Командир підрозділу "Птахи" Сил безпілотних систем повідомив про значні втрати російських військ під час активізації штурмових дій на сході та півдні України.

Зміна погодних умов на фронті

За його словами, протягом приблизно півтори доби на відтинку фронту від Родинського до Гуляйполя українські підрозділи знищили та поранили понад 900 окупантів.

Активізація ворога відбулася на тлі різкої зміни погоди 17–18 березня. Російські сили намагалися використати туман як прикриття для наступу на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Попри це, українські оператори дронів завчасно виявили переміщення штурмових груп і почали їх знищення ще до початку основних атак.

Лише за 17 березня, за даними військових, було уражено понад 500 окупантів. Наступної ночі та вранці 18 березня втрати противника зросли ще на понад 270 осіб.

Окрім безпілотників, ефективно працювали й підрозділи на землі, не дозволивши ворогу просунутися на жодній ділянці фронту.

За словами командира, попри значні втрати, російські війська продовжують штурмові дії, і ситуація на фронті залишається напруженою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російських військах фіксують зростання кількості самогубств серед особового складу.

Про це повідомляють російські ЗМІ, на які посилається журналіст Юрій Бутусов. Зокрема, у повідомленнях йдеться про так зване "весняне загострення", яке нібито супроводжується різким збільшенням випадків самогубств. Серед причин називають нервові зриви, психологічне виснаження, а також психічні розлади у частини військових. Також зазначається, що частина контрактників, набраних наприкінці 2025 та на початку 2026 року, виявилися неготовими до умов служби та бойових дій.

