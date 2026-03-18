Головна Новини Суспільство Війна з Росією У росіян почалося весняне загострення: масовані випадки самогубств та шизофренії
У росіян почалося весняне загострення: масовані випадки самогубств та шизофренії

У російській армії фіксують зростання самогубств — повідомляють росЗМІ

18 березня 2026, 01:56
Ткачова Марія

У російських військах фіксують зростання кількості самогубств серед особового складу.

Весняне загострення у росіян

Про це повідомляють російські ЗМІ, на які посилається журналіст Юрій Бутусов.

Зокрема, у повідомленнях йдеться про так зване "весняне загострення", яке нібито супроводжується різким збільшенням випадків самогубств.

Серед причин називають нервові зриви, психологічне виснаження, а також психічні розлади у частини військових.

Також зазначається, що частина контрактників, набраних наприкінці 2025 та на початку 2026 року, виявилися неготовими до умов служби та бойових дій.

За інформацією російських джерел, наявність зброї та перспектива участі у боях додатково впливають на психологічний стан таких військових.

Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку російські війська значно активізували штурмові дії, збільшивши кількість піхотних груп та використання мототехніки.
Про це повідомив начальник групи штабу 132-го окремого розвідувального батальйону Олексій Макарчук. За його словами, загальна тактика противника не змінилася, однак суттєво зросла інтенсивність атак і кількість залученого особового складу. Російські війська активніше використовують мотогрупи для швидких проривів, а також намагаються просуватися через посадки. Водночас українські Сили оборони виявляють такі групи та знищують їх. Військовий зазначив, що іноді через велику кількість особового складу росіянам вдається тимчасово просунутися, однак ці спроби не є стабільними. За його словами, противник має значно більший людський ресурс і активно його використовує, не зважаючи на втрати. Також Макарчук звернув увагу, що російські військові часто діють без належного маскування та пересуваються відкрито, що полегшує їх виявлення.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
