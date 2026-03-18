Главная Новости Общество Война с Россией У россиян началось весеннее обострение: массированные случаи самоубийств и шизофрении
У россиян началось весеннее обострение: массированные случаи самоубийств и шизофрении

В российской армии фиксируют рост самоубийств - сообщают росСМИ

18 марта 2026, 01:56
Ткачова Марія

В русских войсках фиксируют рост количества самоубийств посреди личного состава.

У россиян началось весеннее обострение: массированные случаи самоубийств и шизофрении

Весеннее обострение у россиян

Об этом сообщают российские СМИ, на которые ссылается журналист Юрий Бутусов.

В частности, в сообщениях говорится о так называемом "весеннем обострении", которое якобы сопровождается резким увеличением случаев самоубийств.

Среди причин называют нервные срывы, психологическое истощение, а также психические расстройства у военных.

Также отмечается, что часть контрактников, набранных в конце 2025 и начале 2026 года, оказались неготовыми к условиям службы и боевым действиям.

По информации российских источников, наличие оружия и участия в боях дополнительно влияют на психологическое состояние таких военных.

Официального подтверждения этих данных пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении российские войска значительно активизировали штурмовые действия, увеличив количество пехотных групп и использование мототехники.
Об этом сообщил начальник группы штаба 132-го отдельного разведывательного батальона Алексей Макарчук. По его словам, общая тактика противника не изменилась, однако, существенно возросла интенсивность атак и количество привлеченного личного состава. Российские войска активнее используют мотогруппы для быстрых прорывов, а также пытаются продвигаться по посадкам. В то же время, украинские Силы обороны обнаруживают такие группы и уничтожают их. Военный отметил, что иногда из-за большого количества личного состава россиянам удается временно продвинуться, однако эти попытки не стабильны. По его словам, противник имеет значительно больший человеческий ресурс и активно его использует, несмотря на потери. Также Макарчук обратил внимание, что российские военные часто действуют без должной маскировки и открыто передвигаются, что облегчает их обнаружение.



Источник: https://t.me/ButusovPlus
