РФ кидає більше піхоти і мотогруп: на якому напрямку збільшилася активність штурмів

На Покровському напрямку російські війська значно активізували штурмові дії, збільшивши кількість піхотних груп та використання мототехніки.

Покровський напрямок

Про це повідомив начальник групи штабу 132-го окремого розвідувального батальйону Олексій Макарчук.

За його словами, загальна тактика противника не змінилася, однак суттєво зросла інтенсивність атак і кількість залученого особового складу.

Російські війська активніше використовують мотогрупи для швидких проривів, а також намагаються просуватися через посадки.

Водночас українські Сили оборони виявляють такі групи та знищують їх.

Військовий зазначив, що іноді через велику кількість особового складу росіянам вдається тимчасово просунутися, однак ці спроби не є стабільними.

За його словами, противник має значно більший людський ресурс і активно його використовує, не зважаючи на втрати.

Також Макарчук звернув увагу, що російські військові часто діють без належного маскування та пересуваються відкрито, що полегшує їх виявлення.

