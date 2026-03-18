Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ кидає більше піхоти і мотогруп: на якому напрямку збільшилася активність штурмів
РФ кидає більше піхоти і мотогруп: на якому напрямку збільшилася активність штурмів

Росіяни наростили штурми на Покровському напрямку: активно використовують мотогрупи

18 березня 2026, 01:40
Автор:
Ткачова Марія

На Покровському напрямку російські війська значно активізували штурмові дії, збільшивши кількість піхотних груп та використання мототехніки.

РФ кидає більше піхоти і мотогруп: на якому напрямку збільшилася активність штурмів

Покровський напрямок

Про це повідомив начальник групи штабу 132-го окремого розвідувального батальйону Олексій Макарчук.

За його словами, загальна тактика противника не змінилася, однак суттєво зросла інтенсивність атак і кількість залученого особового складу.

Російські війська активніше використовують мотогрупи для швидких проривів, а також намагаються просуватися через посадки.

Водночас українські Сили оборони виявляють такі групи та знищують їх.

Військовий зазначив, що іноді через велику кількість особового складу росіянам вдається тимчасово просунутися, однак ці спроби не є стабільними.

За його словами, противник має значно більший людський ресурс і активно його використовує, не зважаючи на втрати.

Також Макарчук звернув увагу, що російські військові часто діють без належного маскування та пересуваються відкрито, що полегшує їх виявлення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські війська продовжують системно знищувати Костянтинівку на Донеччині, завдаючи щоденних ударів по місту.
Населений пункт перебуває під постійним вогневим тиском — окупанти застосовують авіабомби, артилерію та безпілотники, поступово руйнуючи житлові квартали. За наявною інформацією, частина будівель уже повністю знищена — від них залишилися лише фундаменти. Особливу загрозу становлять FPV-дрони, які полюють на людей і транспорт. Вони відстежують автомобілі та атакують усе, що рухається, незалежно від того, чи це військові, чи цивільні.



Джерело: https://freeradio.com.ua/rosiiany-aktyvizuvaly-rukh-motohrup-ta-shturmovykiv-na-pokrovskomu-napriamku-132-orb/
