РФ бросает больше пехоты и мотогрупп: на каком направлении увеличилась активность штурмов

Ткачова Марія
На Покровском направлении русские войска существенно активизировали штурмовые деяния, увеличив количество пехотных групп и внедрение мототехники.
Покровское направление
Об этом сообщил начальник группы штаба 132-го отдельного разведывательного батальона Алексей Макарчук.
По его словам, общая тактика противника не изменилась, однако, существенно возросла интенсивность атак и количество привлеченного личного состава.
Российские войска активнее используют мотогруппы для быстрых прорывов, а также пытаются продвигаться по посадкам.
В то же время, украинские Силы обороны обнаруживают такие группы и уничтожают их.
Военный отметил, что иногда из-за большого количества личного состава россиянам удается временно продвинуться, однако эти попытки не стабильны.
По его словам, противник имеет значительно больший человеческий ресурс и активно его использует, несмотря на потери.
Также Макарчук обратил внимание, что российские военные часто действуют без должной маскировки и открыто передвигаются, что облегчает их обнаружение.