РФ бросает больше пехоты и мотогрупп: на каком направлении увеличилась активность штурмов

На Покровском направлении русские войска существенно активизировали штурмовые деяния, увеличив количество пехотных групп и внедрение мототехники.

Об этом сообщил начальник группы штаба 132-го отдельного разведывательного батальона Алексей Макарчук.

По его словам, общая тактика противника не изменилась, однако, существенно возросла интенсивность атак и количество привлеченного личного состава.

Российские войска активнее используют мотогруппы для быстрых прорывов, а также пытаются продвигаться по посадкам.

В то же время, украинские Силы обороны обнаруживают такие группы и уничтожают их.

Военный отметил, что иногда из-за большого количества личного состава россиянам удается временно продвинуться, однако эти попытки не стабильны.

По его словам, противник имеет значительно больший человеческий ресурс и активно его использует, несмотря на потери.

Также Макарчук обратил внимание, что российские военные часто действуют без должной маскировки и открыто передвигаются, что облегчает их обнаружение.

