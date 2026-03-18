logo

BTC/USD

74263

ETH/USD

2328.39

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией РФ бросает больше пехоты и мотогрупп: на каком направлении увеличилась активность штурмов
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ бросает больше пехоты и мотогрупп: на каком направлении увеличилась активность штурмов

Россияне нарастили штурмы на Покровском направлении: активно используют мотогруппы

18 марта 2026, 01:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Покровском направлении русские войска существенно активизировали штурмовые деяния, увеличив количество пехотных групп и внедрение мототехники.

РФ бросает больше пехоты и мотогрупп: на каком направлении увеличилась активность штурмов

Покровское направление

Об этом сообщил начальник группы штаба 132-го отдельного разведывательного батальона Алексей Макарчук.

По его словам, общая тактика противника не изменилась, однако, существенно возросла интенсивность атак и количество привлеченного личного состава.

Российские войска активнее используют мотогруппы для быстрых прорывов, а также пытаются продвигаться по посадкам.

В то же время, украинские Силы обороны обнаруживают такие группы и уничтожают их.

Военный отметил, что иногда из-за большого количества личного состава россиянам удается временно продвинуться, однако эти попытки не стабильны.

По его словам, противник имеет значительно больший человеческий ресурс и активно его использует, несмотря на потери.

Также Макарчук обратил внимание, что российские военные часто действуют без должной маскировки и открыто передвигаются, что облегчает их обнаружение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские войска продолжают системно уничтожать Константиновку в Донецкой области, нанося ежедневные удары по городу.
Населённый пункт находится под постоянным огневым давлением — оккупанты применяют авиабомбы, артиллерию и беспилотники, постепенно разрушая жилые кварталы. По имеющейся информации, часть зданий уже полностью уничтожена – от них остались только фундаменты. Особую угрозу представляют FPV-дроны, охотящиеся на людей и транспорт. Они отслеживают автомобили и атакуют все, что движется, независимо от того, военные или гражданские.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://freeradio.com.ua/rosiiany-aktyvizuvaly-rukh-motohrup-ta-shturmovykiv-na-pokrovskomu-napriamku-132-orb/
Теги:

Новости

Все новости