Яке місто росіяни зараз стирають з лиця землі
Яке місто росіяни зараз стирають з лиця землі

Росія щодня руйнує Костянтинівку: місто під постійними ударами

18 березня 2026, 01:28
Ткачова Марія

Російські війська продовжують системно знищувати Костянтинівку на Донеччині, завдаючи щоденних ударів по місту.

Яке місто росіяни зараз стирають з лиця землі

Ситуація в Костянтинівці

Населений пункт перебуває під постійним вогневим тиском — окупанти застосовують авіабомби, артилерію та безпілотники, поступово руйнуючи житлові квартали.

За наявною інформацією, частина будівель уже повністю знищена — від них залишилися лише фундаменти.

Особливу загрозу становлять FPV-дрони, які полюють на людей і транспорт. Вони відстежують автомобілі та атакують усе, що рухається, незалежно від того, чи це військові, чи цивільні.

Ситуація з евакуацією залишається критично складною. Противник контролює під’їзні шляхи до міста та обстрілює їх, що значно ускладнює виїзд мешканців.

Крім того, через постійні удари виникають труднощі з доставкою гуманітарної допомоги.

Водночас українські військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримають оборону в районі Часового Яру, стримуючи просування російських військ у напрямку Костянтинівки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що частина народних депутатів від фракції "Слуга народу" розглядає можливість скласти мандати через втому та складні умови роботи.
Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив народний депутат Микола Задорожній. За його словами, багато депутатів уже замислюються над тим, щоб залишити політику, хоча це не стосується всієї фракції. Він також зазначив, що питання фінансової мотивації не є визначальним фактором. Попри підвищення виплат, зарплата на рівні 50–60 тисяч гривень, за оцінками частини депутатів, не відповідає рівню відповідальності та витратам. Йдеться, зокрема, про витрати на поїздки, проживання, а також фінансову підтримку військових.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/36186
