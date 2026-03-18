Яке місто росіяни зараз стирають з лиця землі

Російські війська продовжують системно знищувати Костянтинівку на Донеччині, завдаючи щоденних ударів по місту.

Ситуація в Костянтинівці

Населений пункт перебуває під постійним вогневим тиском — окупанти застосовують авіабомби, артилерію та безпілотники, поступово руйнуючи житлові квартали.



За наявною інформацією, частина будівель уже повністю знищена — від них залишилися лише фундаменти.

Особливу загрозу становлять FPV-дрони, які полюють на людей і транспорт. Вони відстежують автомобілі та атакують усе, що рухається, незалежно від того, чи це військові, чи цивільні.

Ситуація з евакуацією залишається критично складною. Противник контролює під’їзні шляхи до міста та обстрілює їх, що значно ускладнює виїзд мешканців.

Крім того, через постійні удари виникають труднощі з доставкою гуманітарної допомоги.

Водночас українські військові 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила тримають оборону в районі Часового Яру, стримуючи просування російських військ у напрямку Костянтинівки.

