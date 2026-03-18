Какой город россияне сейчас стирают с лица земли

Российские войска продолжают системно уничтожать Константиновку в Донецкой области, нанося ежедневные удары по городу.

Ситуация в Константиновке

Населённый пункт находится под постоянным огневым давлением — оккупанты применяют авиабомбы, артиллерию и беспилотники, постепенно разрушая жилые кварталы.



По имеющейся информации, часть зданий уже полностью уничтожена – от них остались только фундаменты.

Особую угрозу представляют FPV-дроны, охотящиеся на людей и транспорт. Они отслеживают автомобили и атакуют все, что движется, независимо от того, военные или гражданские.

Ситуация с эвакуацией остается критически сложной. Противник контролирует подъездные пути в город и обстреливает их, что значительно усложняет выезд жителей.

Кроме того, из-за постоянных ударов возникают трудности с доставкой гуманитарной помощи.

В то же время, украинские военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила держат оборону в районе Временного Яра, сдерживая продвижение российских войск в направлении Константиновки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что часть народных депутатов от фракции "Слуга народа" рассматривает возможность составить мандаты из-за усталости и сложных условий работы.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил народный депутат Николай Задорожный. По его словам, многие депутаты уже задумываются о том, чтобы покинуть политику, хотя это не касается всей фракции. Он также отметил, что вопрос финансовой мотивации не является определяющим фактором. Несмотря на повышение выплат, зарплата на уровне 50-60 тысяч гривен, по оценкам части депутатов, не соответствует уровню ответственности и расходам. Речь идет, в частности, о расходах на поездки, проживание, а также о финансовой поддержке военных.

