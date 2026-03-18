Какой город россияне сейчас стирают с лица земли

Ткачова Марія
Российские войска продолжают системно уничтожать Константиновку в Донецкой области, нанося ежедневные удары по городу.
Ситуация в Константиновке
Населённый пункт находится под постоянным огневым давлением — оккупанты применяют авиабомбы, артиллерию и беспилотники, постепенно разрушая жилые кварталы.
По имеющейся информации, часть зданий уже полностью уничтожена – от них остались только фундаменты.
Особую угрозу представляют FPV-дроны, охотящиеся на людей и транспорт. Они отслеживают автомобили и атакуют все, что движется, независимо от того, военные или гражданские.
Ситуация с эвакуацией остается критически сложной. Противник контролирует подъездные пути в город и обстреливает их, что значительно усложняет выезд жителей.
Кроме того, из-за постоянных ударов возникают трудности с доставкой гуманитарной помощи.
В то же время, украинские военные 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила держат оборону в районе Временного Яра, сдерживая продвижение российских войск в направлении Константиновки.