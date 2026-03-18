Народні депутати втомилися і хочуть скласти мандати

Частина народних депутатів від фракції "Слуга народу" розглядає можливість скласти мандати через втому та складні умови роботи.

Народні депутати України втомилися

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив народний депутат Микола Задорожній.

За його словами, багато депутатів уже замислюються над тим, щоб залишити політику, хоча це не стосується всієї фракції.

Він також зазначив, що питання фінансової мотивації не є визначальним фактором. Попри підвищення виплат, зарплата на рівні 50–60 тисяч гривень, за оцінками частини депутатів, не відповідає рівню відповідальності та витратам.

Йдеться, зокрема, про витрати на поїздки, проживання, а також фінансову підтримку військових.

Раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець також заявляв про втому та напруження серед депутатів.

За його словами, частина парламентарів боїться можливих підозр з боку НАБУ та САП, що впливає на їхню готовність брати участь у голосуваннях.

Він також зазначав, що близько 40 депутатів потенційно готові скласти свої повноваження.

