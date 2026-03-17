Молдова пригостила російського посла пляшкою брудної води
Молдова пригостила російського посла пляшкою брудної води

Молдова передала російському послу пляшку брудної води з Дністра після атаки РФ

17 березня 2026, 20:43
Ткачова Марія

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Російської Федерації та вручило йому ноту протесту у зв’язку з атакою на Дністровську гідроелектростанцію в Україні.

Пляшка брудної води для російського посла

Про це повідомляє МЗС Молдови.

Під час зустрічі російському дипломату передали символічну пляшку з брудною водою з Дністра, щоб продемонструвати наслідки атаки.

Йдеться про удар, який стався 7 березня 2026 року по Новодністровському гідроенергетичному комплексу. У результаті атаки сталося забруднення річки нафтопродуктами.

У Молдові наголошують, що Дністер є ключовим джерелом водопостачання для країни. Річка забезпечує водою близько 80% населення та 98% жителів Кишинева.

У МЗС підкреслили, що подібні дії мають серйозні транскордонні наслідки, створюють ризики для екології, безпеки водопостачання та здоров’я громадян.

Молдова рішуче засудила атаку та заявила, що такі дії є неприйнятними.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в одній із громад на Вінниччині розглядають можливість примусового вилучення мотоциклів із гучними глушниками з подальшою передачею їх на потреби Збройних сил України.
Про це повідомили в Іванівській сільській раді. Зазначається, що з початком теплої пори року до місцевої влади та поліції почали надходити численні скарги від мешканців на мотоцикли з прямоточними глушниками. За словами представників громади, найчастіше такими транспортними засобами керують неповнолітні.
Гучний звук двигунів, як зазначається у повідомленні, порушує санітарні норми, заважає нормальному життю мешканців, порушує сон, а також викликає роздратування, зокрема серед ветеранів. У зв’язку з цим на одній із нарад запропонували запровадити реквізицію таких мотоциклів — тобто їх примусове вилучення з передачею для потреб ЗСУ.



Джерело: https://www.facebook.com/mfa.gov.md/posts/pfbid02TtAM6UZFgCxZnnA41J4pX2en3VHhq6kFJBCFkPS2ZXScKWo2AMocVVKWUi8GAjMGl
