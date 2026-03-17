Гучні мотоцикли у людей будуть вилучати та передавати на ЗСУ

В одній із громад на Вінниччині розглядають можливість примусового вилучення мотоциклів із гучними глушниками з подальшою передачею їх на потреби Збройних сил України.

Передача мотоциклів Збройним Силам України

Про це повідомили в Іванівській сільській раді.

Зазначається, що з початком теплої пори року до місцевої влади та поліції почали надходити численні скарги від мешканців на мотоцикли з прямоточними глушниками.

За словами представників громади, найчастіше такими транспортними засобами керують неповнолітні.

Гучний звук двигунів, як зазначається у повідомленні, порушує санітарні норми, заважає нормальному життю мешканців, порушує сон, а також викликає роздратування, зокрема серед ветеранів.

У зв’язку з цим на одній із нарад запропонували запровадити реквізицію таких мотоциклів — тобто їх примусове вилучення з передачею для потреб ЗСУ.

Наразі це питання опрацьовують територіальні центри комплектування спільно з підрозділами Національної поліції.

Перед початком можливого вилучення планується провести профілактичну роботу з підлітками. Зокрема, у навчальних закладах громади проведуть роз’яснювальні заходи щодо правил використання транспорту та позиції держави з цього питання.

Першу таку зустріч планують провести 20 березня у ліцеї села Іванів.

