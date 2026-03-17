73648

2329.61

43.95

50.64

Гучні мотоцикли у людей будуть вилучати та передавати на ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Гучні мотоцикли у людей будуть вилучати та передавати на ЗСУ

У громаді на Вінниччині планують вилучати гучні мотоцикли для ЗСУ

17 березня 2026, 16:08
Ткачова Марія

В одній із громад на Вінниччині розглядають можливість примусового вилучення мотоциклів із гучними глушниками з подальшою передачею їх на потреби Збройних сил України.

Про це повідомили в Іванівській сільській раді.

Зазначається, що з початком теплої пори року до місцевої влади та поліції почали надходити численні скарги від мешканців на мотоцикли з прямоточними глушниками.

За словами представників громади, найчастіше такими транспортними засобами керують неповнолітні.

Гучний звук двигунів, як зазначається у повідомленні, порушує санітарні норми, заважає нормальному життю мешканців, порушує сон, а також викликає роздратування, зокрема серед ветеранів.

У зв’язку з цим на одній із нарад запропонували запровадити реквізицію таких мотоциклів — тобто їх примусове вилучення з передачею для потреб ЗСУ.

Наразі це питання опрацьовують територіальні центри комплектування спільно з підрозділами Національної поліції.

Перед початком можливого вилучення планується провести профілактичну роботу з підлітками. Зокрема, у навчальних закладах громади проведуть роз’яснювальні заходи щодо правил використання транспорту та позиції держави з цього питання.

Першу таку зустріч планують провести 20 березня у ліцеї села Іванів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що більшість української молоді наразі не розглядає для себе можливість мобілізації, водночас підтримуючи повернення всіх окупованих територій та демонструючи зростання національної ідентичності.
Про це свідчать результати опитування. Зокрема, 71% респондентів заявили, що не розглядають мобілізацію. Водночас 24% готові долучитися до війська, а ще 5% не визначилися зі своєю позицією. Попри це, у питанні завершення війни більшість молоді як в Україні, так і за кордоном виступає за повернення кордонів 1991 року. Ідея територіальних поступок Росії здебільшого сприймається як неприйнятна.



Джерело: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1611134563260581&set=a.744674979906548&type=3
