Гучні мотоцикли у людей будуть вилучати та передавати на ЗСУ

Ткачова Марія
В одній із громад на Вінниччині розглядають можливість примусового вилучення мотоциклів із гучними глушниками з подальшою передачею їх на потреби Збройних сил України.
Передача мотоциклів Збройним Силам України
Про це повідомили в Іванівській сільській раді.
Зазначається, що з початком теплої пори року до місцевої влади та поліції почали надходити численні скарги від мешканців на мотоцикли з прямоточними глушниками.
За словами представників громади, найчастіше такими транспортними засобами керують неповнолітні.
Гучний звук двигунів, як зазначається у повідомленні, порушує санітарні норми, заважає нормальному життю мешканців, порушує сон, а також викликає роздратування, зокрема серед ветеранів.
У зв’язку з цим на одній із нарад запропонували запровадити реквізицію таких мотоциклів — тобто їх примусове вилучення з передачею для потреб ЗСУ.
Наразі це питання опрацьовують територіальні центри комплектування спільно з підрозділами Національної поліції.
Перед початком можливого вилучення планується провести профілактичну роботу з підлітками. Зокрема, у навчальних закладах громади проведуть роз’яснювальні заходи щодо правил використання транспорту та позиції держави з цього питання.
Першу таку зустріч планують провести 20 березня у ліцеї села Іванів.