logo_ukra

BTC/USD

73648

ETH/USD

2329.61

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Українська молодь змінила позиції: вражаюче опитування про війну
НОВИНИ

Українська молодь змінила позиції: вражаюче опитування про війну

Українська молодь про війну, мобілізацію та еміграцію: результати опитування

17 березня 2026, 16:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Більшість української молоді наразі не розглядає для себе можливість мобілізації, водночас підтримуючи повернення всіх окупованих територій та демонструючи зростання національної ідентичності.

Що думає молодь України про війну

Про це свідчать результати опитування.

Зокрема, 71% респондентів заявили, що не розглядають мобілізацію. Водночас 24% готові долучитися до війська, а ще 5% не визначилися зі своєю позицією.

Попри це, у питанні завершення війни більшість молоді як в Україні, так і за кордоном виступає за повернення кордонів 1991 року. Ідея територіальних поступок Росії здебільшого сприймається як неприйнятна.

Щодо еміграції, 68% молодих українців не планують виїжджати з країни. Водночас близько третини допускають можливість переїзду за кордон.

Серед головних причин потенційної еміграції називають бажання кращого заробітку, вплив війни та обмежені можливості для працевлаштування в Україні.

Також зафіксовано, що у 2025 році зросла частка тих, хто не планує повертатися в Україну після виїзду.

Окремо дослідження показало зміни у мовному середовищі. Українська мова значно посилила свої позиції та домінує у більшості сфер спілкування серед молоді. Водночас використання російської мови суттєво зменшилося, а частка змішаного спілкування зросла.

Крім того, для молоді зросла важливість української мови, культури та споживання українського контенту. В Україні ці тенденції виражені сильніше, тоді як серед молоді за кордоном також спостерігається зростання, але подекуди фіксується і зниження інтересу до цих аспектів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://babel.ua/texts/125585-yak-viyna-vplinula-na-molod-lyudey-yakim-buduvati-maybutnye-shcho-voni-dumayut-pro-mobilizaciyu-ta-emigraciyu-derzhavnu-movu-ta-zaboronu-rosiyskogo-kontentu-os-rezultati-sociologichnogo-doslidzhennya
Теги:

Новини

Всі новини