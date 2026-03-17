Українська молодь змінила позиції: вражаюче опитування про війну

Більшість української молоді наразі не розглядає для себе можливість мобілізації, водночас підтримуючи повернення всіх окупованих територій та демонструючи зростання національної ідентичності.

Що думає молодь України про війну

Про це свідчать результати опитування.

Зокрема, 71% респондентів заявили, що не розглядають мобілізацію. Водночас 24% готові долучитися до війська, а ще 5% не визначилися зі своєю позицією.

Попри це, у питанні завершення війни більшість молоді як в Україні, так і за кордоном виступає за повернення кордонів 1991 року. Ідея територіальних поступок Росії здебільшого сприймається як неприйнятна.

Щодо еміграції, 68% молодих українців не планують виїжджати з країни. Водночас близько третини допускають можливість переїзду за кордон.

Серед головних причин потенційної еміграції називають бажання кращого заробітку, вплив війни та обмежені можливості для працевлаштування в Україні.

Також зафіксовано, що у 2025 році зросла частка тих, хто не планує повертатися в Україну після виїзду.

Окремо дослідження показало зміни у мовному середовищі. Українська мова значно посилила свої позиції та домінує у більшості сфер спілкування серед молоді. Водночас використання російської мови суттєво зменшилося, а частка змішаного спілкування зросла.

Крім того, для молоді зросла важливість української мови, культури та споживання українського контенту. В Україні ці тенденції виражені сильніше, тоді як серед молоді за кордоном також спостерігається зростання, але подекуди фіксується і зниження інтересу до цих аспектів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів.