Зосередження військ РФ та вибухи: Сили Оборони влучили по цілям

Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів.

Робота Сил оборони по логістиці рф

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари були здійснені 16 березня та в ніч на 17 березня у межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника.

Зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "ТОР-М2У" у районі Клінців Брянської області рф.

Також уражено район зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту рф, яка озброєна береговими ракетними комплексами "Бастіон". Об’єкт розташований поблизу Верхньокурганного на тимчасово окупованій території Криму.

Крім того, українські сили завдали удару по вузлу зв’язку противника у районі Мангуша на тимчасово окупованій території Донецької області.

Окремо уражено об’єкти військової логістики ворога. Зокрема, склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також склади боєприпасів у районах Степного та Терпіння на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також під удар потрапив навчально-тренувальний центр безпілотних літальних апаратів у районі Генічеської Гірки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Окрім цього, підрозділи Сил оборони уразили пункти управління безпілотниками противника у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області.

У Донецькій області завдано удару по району зосередження живої сили ворога поблизу Часового Яру.

Наразі масштаби втрат та завданих збитків уточнюються.

