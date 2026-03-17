Сосредоточение войск РФ и взрывы: Силы Обороны попали по целям

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов.

Работа Сил обороны по логистике РФ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удары были совершены 16 марта и в ночь на 17 марта в рамках мер по снижению наступательного потенциала противника.

В частности, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М2У" в районе Клинцев Брянской области России.

Также поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России, вооруженной береговыми ракетными комплексами "Бастион". Объект расположен вблизи Верхнекурганного на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по узлу связи противника в районе Мангуша на временно оккупированной территории Донецкой области.

Отдельно поражены объекты военной логистики врага. В частности, состав горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также склады боеприпасов в районах Степного и Терпения на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также под удар попал учебно-тренировочный центр беспилотных летательных аппаратов в районе Генической Горки на временно оккупированной территории Херсонской области.

Кроме того, подразделения Сил обороны поразили пункты управления беспилотниками противника в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области.

В Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения живой силы врага близ Временного Яра.

В настоящее время масштабы потерь и нанесенного ущерба уточняются.

