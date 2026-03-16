Окупант не може нічого купити собі в госпіталі: що сталося

Російський військовослужбовець з позивним "Заря", який перебуває на лікуванні у госпіталі в Бєлгороді, зіткнувся з проблемою доступу до власних коштів.

Російський військовий не може розблокувати банківську картку

За словами його знайомих, банківська картка військового була заблокована, а для розблокування банк вимагає пройти відеоверифікацію або особисто з’явитися у відділенні з документами.

Однак пройти відеоверифікацію чоловік не може через серйозні осколкові поранення обличчя.

Повідомляється, що військовий отримав кілька поранень під час виконання бойового завдання і зараз перебуває у госпіталі з опіками третього ступеня.

Через стан здоров’я він не може залишити медичний заклад, а віддалено вирішити питання з банком також не вдається.

У результаті, як зазначається, поранений військовий тимчасово залишився без доступу до власних грошей і не може придбати навіть необхідні речі.

