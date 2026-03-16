Оккупант не может ничего купить себе в госпитале: что произошло

Находящийся на лечении в госпитале в Белгороде российский военнослужащий с позывным "Заря" столкнулся с проблемой доступа к собственным средствам.

Российский военный не может разблокировать банковскую карту

По словам его знакомых, банковская карта военного была заблокирована, а для разблокирования банк требует пройти видеоверификацию или лично явиться в отделение с документами.

Однако пройти видеоверификацию мужчина не может из-за серьезных осколочных ранений лица.

Сообщается, что военный получил несколько ранений при выполнении боевого задания и сейчас находится в госпитале с ожогами третьей степени.

Из-за состояния здоровья он не может покинуть медицинское учреждение, а отдаленно решить вопрос с банком также не удается.

В результате, как отмечается, раненый военный временно остался без доступа к своим деньгам и не может приобрести даже необходимые вещи.

