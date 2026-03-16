Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Всіх бійців відправили на «обнуление»: на кого поскаржився солдат
Всіх бійців відправили на «обнуление»: на кого поскаржився солдат

Російський військовий поскаржився на «Ахмат» — після цього підрозділ відправили на штурм

16 березня 2026, 21:28
Ткачова Марія

Російський військовослужбовець записав відеозвернення, у якому розкритикував підрозділ "Ахмат" та заявив, що не бачив його бійців у реальних штурмових діях на передовій.

Російська армія про військових «Ахмат»

У своєму зверненні він заявив, що російські військові відчувають несправедливе ставлення та обурені тим, як у медіа висвітлюють роль чеченських підрозділів.

За словами військового, з початку повномасштабної війни він жодного разу не бачив бійців "Ахмата" у штурмових боях на передовій.

Після того, як звернення стало відомим командуванню, у підрозділі почалася перевірка.

За наявною інформацією, після цього всіх російських військових з 1-го батальйону 82-го полку ЗС РФ відправили на бойове завдання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" Кирило Верес висловився про втрати російської армії та їхній вплив на боєздатність підрозділів РФ.

За його словами, російські війська мають дуже низьку "живучість" особового складу, оскільки солдати нерідко перебувають на передовій недовго. Він зазначив, що після загибелі одного військового на його місце швидко приходить інший, тому російські підрозділи постійно поповнюються новими людьми. Водночас, за словами Вереса, значні втрати поступово створюють для російської армії дефіцит особового складу. Через це противнику складніше формувати резерви та швидко перекидати підрозділи на різні ділянки фронту. Військовий зазначив, що якщо українські сили й надалі знищуватимуть значну кількість особового складу противника, інтенсивність російських атак може зменшитися. За його словами, це може призвести до того, що кількість активних напрямків наступу скоротиться. Верес також припустив, що у випадку нової масштабної мобілізації в Росії до війни можуть почати активно залучати жителів великих міст.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ButusovPlus/27709
