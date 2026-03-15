«Вони не втомлюються, бо живуть по 20 днів»: Верес шокував тактикою рф

Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" Кирило Верес висловився про втрати російської армії та їхній вплив на боєздатність підрозділів РФ.

Втрати рф на війні проти України

За його словами, російські війська мають дуже низьку "живучість" особового складу, оскільки солдати нерідко перебувають на передовій недовго.

Він зазначив, що після загибелі одного військового на його місце швидко приходить інший, тому російські підрозділи постійно поповнюються новими людьми.

Водночас, за словами Вереса, значні втрати поступово створюють для російської армії дефіцит особового складу.

Через це противнику складніше формувати резерви та швидко перекидати підрозділи на різні ділянки фронту.

Військовий зазначив, що якщо українські сили й надалі знищуватимуть значну кількість особового складу противника, інтенсивність російських атак може зменшитися.

За його словами, це може призвести до того, що кількість активних напрямків наступу скоротиться.

Верес також припустив, що у випадку нової масштабної мобілізації в Росії до війни можуть почати активно залучати жителів великих міст.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж урналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео, на якому російський військовослужбовець 344 полку з позивним "Хакас" розповідає про свій стан після важких поранень та умови служби на передовій.

За словами військового, після отриманих травм у нього пошкоджені ноги, а на руці почалася гангрена, яка вже вразила три пальці. Попри це, командування не дозволяє йому залишити позиції для лікування. Окупант стверджує, що коли він попросив дозволу відійти для отримання медичної допомоги, командир з позивним "Хем" почав погрожувати записати його до так званих "п’ятисотих" і ліквідувати. За словами військового, він сприйняв ці погрози серйозно, оскільки раніше був свідком розправи над іншим солдатом, який відмовився виконувати бойове завдання. Також він заявив, що його планують знову відправити на бойову позицію без каски та бронежилета, оскільки його спорядження було знищене вибухом, а нове йому не видали.

