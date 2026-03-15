Війна з Росією «Гангрена вже з'їла три пальці»: військового з позиції не відпускають на лікування
«Гангрена вже з’їла три пальці»: військового з позиції не відпускають на лікування

Пораненого російського військового з гангреною не відпускають з передової

15 березня 2026, 19:03
Ткачова Марія

Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відео, на якому російський військовослужбовець 344 полку з позивним "Хакас" розповідає про свій стан після важких поранень та умови служби на передовій.

За словами військового, після отриманих травм у нього пошкоджені ноги, а на руці почалася гангрена, яка вже вразила три пальці. Попри це, командування не дозволяє йому залишити позиції для лікування.

Окупант стверджує, що коли він попросив дозволу відійти для отримання медичної допомоги, командир з позивним "Хем" почав погрожувати записати його до так званих "п’ятисотих" і ліквідувати.

За словами військового, він сприйняв ці погрози серйозно, оскільки раніше був свідком розправи над іншим солдатом, який відмовився виконувати бойове завдання.

Також він заявив, що його планують знову відправити на бойову позицію без каски та бронежилета, оскільки його спорядження було знищене вибухом, а нове йому не видали.

Військовий також поскаржився на умови забезпечення на передовій, стверджуючи, що бійці мають проблеми з водою та їжею.

Побоюючись за своє життя, він самостійно залишив позиції та дістався тилу, де записав відео та попросив розголосу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Центрі вивчення окупації прокоментували заяву ватажка терористичного угруповання "днр" Дениса Пушиліна про нібито ефективність заборони на публікацію фото та відео наслідків ударів на окупованій частині Донеччини.
За словами Пушиліна, таке обмеження начебто призвело до того, що Генеральний штаб ЗСУ отримує менше інформації про результати атак. У Центрі вивчення окупації зазначили, що подібні заяви не відповідають дійсності.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus/27664
