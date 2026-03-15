logo_ukra

BTC/USD

71491

ETH/USD

2094.22

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Це дійсно смішно: чому росіянам заборонено публікувати влучання
commentss НОВИНИ Всі новини

Це дійсно смішно: чому росіянам заборонено публікувати влучання

У ЦВO пояснили, чому окупанти забороняють публікувати фото «прильотів» на Донеччині

15 березня 2026, 18:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Центрі вивчення окупації прокоментували заяву ватажка терористичного угруповання "днр" Дениса Пушиліна про нібито ефективність заборони на публікацію фото та відео наслідків ударів на окупованій частині Донеччини.

Це дійсно смішно: чому росіянам заборонено публікувати влучання

Заборона публікацій на Донеччині

За словами Пушиліна, таке обмеження начебто призвело до того, що Генеральний штаб ЗСУ отримує менше інформації про результати атак.

У Центрі вивчення окупації зазначили, що подібні заяви не відповідають дійсності.

Там наголосили, що українські військові отримують координати цілей завдяки супутниковим знімкам високої роздільної здатності, аеророзвідці та інформації від джерел руху опору на тимчасово окупованих територіях.

У ЦВO підкреслюють, що наявність або відсутність фото у соціальних мережах не впливає на здатність українських військових завдавати ударів по військових об’єктах окупантів.

На думку аналітиків центру, справжня причина заборони — спроба приховати від російського населення реальні масштаби втрат і руйнувань у тилу окупаційних військ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що російські війська можуть почати атакувати пасажирські потяги.
За його словами, через загрозу ударів у майбутньому навіть може виникнути необхідність встановлювати системи радіоелектронної боротьби на поїздах. Військовий пояснив, що потяги є складною ціллю для захисту, оскільки вони мають значну протяжність та рухаються за передбачуваним маршрутом. На його думку, такі атаки можуть бути частиною тактики залякування населення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/occupation_research_center/981
Теги:

Новини

Всі новини