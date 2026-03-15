Це дійсно смішно: чому росіянам заборонено публікувати влучання

У Центрі вивчення окупації прокоментували заяву ватажка терористичного угруповання "днр" Дениса Пушиліна про нібито ефективність заборони на публікацію фото та відео наслідків ударів на окупованій частині Донеччини.

Заборона публікацій на Донеччині

За словами Пушиліна, таке обмеження начебто призвело до того, що Генеральний штаб ЗСУ отримує менше інформації про результати атак.

У Центрі вивчення окупації зазначили, що подібні заяви не відповідають дійсності.

Там наголосили, що українські військові отримують координати цілей завдяки супутниковим знімкам високої роздільної здатності, аеророзвідці та інформації від джерел руху опору на тимчасово окупованих територіях.

У ЦВO підкреслюють, що наявність або відсутність фото у соціальних мережах не впливає на здатність українських військових завдавати ударів по військових об’єктах окупантів.

На думку аналітиків центру, справжня причина заборони — спроба приховати від російського населення реальні масштаби втрат і руйнувань у тилу окупаційних військ.

