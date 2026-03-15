Пасажирські потяги під прицілом: що мають на меті росіяни

Військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс" заявив, що російські війська можуть почати атакувати пасажирські потяги.

Росіяни можуть спеціально бити по пасажирським потягам

За його словами, через загрозу ударів у майбутньому навіть може виникнути необхідність встановлювати системи радіоелектронної боротьби на поїздах.

Військовий пояснив, що потяги є складною ціллю для захисту, оскільки вони мають значну протяжність та рухаються за передбачуваним маршрутом.

На його думку, такі атаки можуть бути частиною тактики залякування населення.

"Коли набридли удари по житлових будинках, можуть перейти до атак по пасажирських потягах для створення паніки серед цивільних та колапсу на залізниці", — зазначив військовий.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у цифровому магазині відеоігор Steam з’явилася російська гра під назвою Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка подає російську армію у позитивному світлі та поширює пропагандистські наративи про війну в Україні.

Про це повідомив блогер та інтерв’юер Володимир Золкін. За його словами, у грі події війни в Україні подаються у вигідному для Росії трактуванні, а російські військові зображені як позитивні персонажі. Після появи гри українська ігрова спільнота почала кампанію зі скарг до адміністрації Steam з вимогою видалити проєкт із платформи. Користувачів закликають повідомляти про порушення на сторінці гри у магазині. Під час подання скарги пропонується обирати причини, пов’язані з порушенням законодавства або наклепом.

Зокрема, як підстави для скарг зазначають пропаганду російського фашизму, виправдання війни проти України, дискримінацію українців та маніпуляцію історичними фактами. Українців також просять поширювати інформацію та долучатися до кампанії зі скарг, щоб домогтися видалення гри з платформи.

