Головна Новини Суспільство Війна з Росією «герої Гостомеля»: росіяни випустили пропагандистську гру про війну в Україні у Steam
commentss НОВИНИ Всі новини

«герої Гостомеля»: росіяни випустили пропагандистську гру про війну в Україні у Steam

У Steam з’явилася російська гра про війну в Україні, яка пропагує наративи РФ

13 березня 2026, 00:24
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У цифровому магазині відеоігор Steam з’явилася російська гра під назвою Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка подає російську армію у позитивному світлі та поширює пропагандистські наративи про війну в Україні.

«герої Гостомеля»: росіяни випустили пропагандистську гру про війну в Україні у Steam

Гра про війну проти України

Про це повідомив блогер та інтерв’юер Володимир Золкін.

За його словами, у грі події війни в Україні подаються у вигідному для Росії трактуванні, а російські військові зображені як позитивні персонажі.

Після появи гри українська ігрова спільнота почала кампанію зі скарг до адміністрації Steam з вимогою видалити проєкт із платформи.

Користувачів закликають повідомляти про порушення на сторінці гри у магазині. Під час подання скарги пропонується обирати причини, пов’язані з порушенням законодавства або наклепом.

Зокрема, як підстави для скарг зазначають пропаганду російського фашизму, виправдання війни проти України, дискримінацію українців та маніпуляцію історичними фактами.

Українців також просять поширювати інформацію та долучатися до кампанії зі скарг, щоб домогтися видалення гри з платформи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Краснодарському краї поблизу міста Тихорєцьк вже понад 12 годин намагаються ліквідувати масштабну пожежу на нафтобазі, яка виникла після атаки безпілотників.
Джерело: https://t.me/volodymyrzolkin/22985
