«герої Гостомеля»: росіяни випустили пропагандистську гру про війну в Україні у Steam

У цифровому магазині відеоігор Steam з’явилася російська гра під назвою Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка подає російську армію у позитивному світлі та поширює пропагандистські наративи про війну в Україні.

Гра про війну проти України

Про це повідомив блогер та інтерв’юер Володимир Золкін.

За його словами, у грі події війни в Україні подаються у вигідному для Росії трактуванні, а російські військові зображені як позитивні персонажі.

Після появи гри українська ігрова спільнота почала кампанію зі скарг до адміністрації Steam з вимогою видалити проєкт із платформи.

Користувачів закликають повідомляти про порушення на сторінці гри у магазині. Під час подання скарги пропонується обирати причини, пов’язані з порушенням законодавства або наклепом.

Зокрема, як підстави для скарг зазначають пропаганду російського фашизму, виправдання війни проти України, дискримінацію українців та маніпуляцію історичними фактами.

Українців також просять поширювати інформацію та долучатися до кампанії зі скарг, щоб домогтися видалення гри з платформи.

