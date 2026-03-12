Український удар: росіяни понад 12 годин не можуть затушити пожежу

У Краснодарському краї поблизу міста Тихорєцьк вже понад 12 годин намагаються ліквідувати масштабну пожежу на нафтобазі, яка виникла після атаки безпілотників.

На Кубані понад 12 годин горить нафтобаза після атаки дронів

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на регіональний оперативний штаб.

За офіційними даними, площа займання становить приблизно 3,8 тисячі квадратних метрів. Для ліквідації пожежі залучено близько 270 рятувальників та 72 одиниці техніки, зокрема підрозділи МНС Росії та спеціальний пожежний поїзд.

За даними видання ASTRA, удар був завданий по нафтобазі в районі Тихорєцького нафтопромислового вузла, після чого на об’єкті виникла пожежа.

Супутникові знімки, оприлюднені Радіо Свобода, зафіксували щонайменше один палаючий резервуар на території нафтобази.

Також масштабну пожежу в цьому районі зафіксував супутниковий моніторинговий сервіс NASA FIRMS, який відстежує теплові аномалії в режимі майже реального часу.

Низка українських ЗМІ з посиланням на джерела повідомляє, що удар по нафтобазі могли завдати безпілотники Служба безпеки України.

