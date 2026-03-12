В Краснодарском крае близ города Тихорецк уже более 12 часов пытаются ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе, возникший после атаки беспилотников.

На Кубани более 12 часов горит нефтебаза после атаки дронов

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По официальным данным, площадь возгорания составляет примерно 3,8 тысяч квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены около 270 спасателей и 72 единицы техники, в том числе подразделения МЧС России и специальный пожарный поезд.

По данным издания ASTRA, удар был нанесен по нефтебазе в районе Тихорецкого нефтепромышленного узла, после чего на объекте возник пожар.

Спутниковые снимки, обнародованные Радио Свобода , зафиксировали по меньшей мере один горящий резервуар на территории нефтебазы.

Также масштабный пожар в этом районе зафиксировал спутниковый мониторинговый сервис NASA FIRMS , отслеживающий тепловые аномалии в режиме почти реального времени.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщает, что удар по нефтебазе могли нанести беспилотники Служба безопасности Украины .

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с основателем украинского подразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что современные международные события свидетельствуют о постепенном формировании глобального противостояния.

По его словам, анализ новостей показывает, что в мире одновременно растет количество конфликтов и военных напряжений. Немичев обратил внимание на ситуацию в Азии, где Япония планирует развернуть дальнобойные ракеты, способные потенциально поражать цели на территории Китая. Кроме того, по его словам, Токио активно расширяет спутниковую группировку для разведки и наведения, что должно усилить военные возможности страны.

