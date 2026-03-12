Украинский удар: россияне более 12 часов не могут затушить пожар

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Краснодарском крае близ города Тихорецк уже более 12 часов пытаются ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе, возникший после атаки беспилотников.
На Кубани более 12 часов горит нефтебаза после атаки дронов
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональный оперативный штаб.
По официальным данным, площадь возгорания составляет примерно 3,8 тысяч квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены около 270 спасателей и 72 единицы техники, в том числе подразделения МЧС России и специальный пожарный поезд.
По данным издания ASTRA, удар был нанесен по нефтебазе в районе Тихорецкого нефтепромышленного узла, после чего на объекте возник пожар.
Спутниковые снимки, обнародованные Радио Свобода , зафиксировали по меньшей мере один горящий резервуар на территории нефтебазы.
Также масштабный пожар в этом районе зафиксировал спутниковый мониторинговый сервис NASA FIRMS , отслеживающий тепловые аномалии в режиме почти реального времени.
Ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщает, что удар по нефтебазе могли нанести беспилотники Служба безопасности Украины .