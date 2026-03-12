logo_ukra

Засновник «KRAKEN» Немічев шокував заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Засновник «KRAKEN» Немічев шокував заявою

Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев заявив, що світ поступово входить у фазу глобального протистояння

12 березня 2026, 22:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Засновник українського підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев заявив, що сучасні міжнародні події свідчать про поступове формування глобального протистояння.

Костянтин Немічев про велике протистояння в світі

За його словами, аналіз новин показує, що у світі одночасно зростає кількість конфліктів та військових напружень.

Немічев звернув увагу на ситуацію в Азії, де Японія планує розгорнути далекобійні ракети, здатні потенційно вражати цілі на території Китаю.

Крім того, за його словами, Токіо активно розширює супутникове угруповання для розвідки та наведення, що має посилити військові можливості країни.

У відповідь Китай уже заявив про можливість "нищівної поразки" для Японії у разі, якщо дії Токіо, на його думку, загрожуватимуть безпеці та суверенітету КНР.

Немічев також зазначив, що подібні процеси відбуваються не лише в Азії. Він звернув увагу на війну в Україні, напруження на Близькому Сході, а також зростання ризиків у регіоні Балтії.

На його думку, поки що не йдеться про класичну світову війну у звичному історичному розумінні. Однак сучасні конфлікти дедалі більше формують глобальну систему протистояння.

Він підкреслив, що у цьому процесі Україна залишається одним із ключових рубежів безпеки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Валерій Залужний заявив, що у сучасному світі книги поступово зникають, і разом із цим може зникати правда.
Про це він сказав під час відкриття українського стенду на London Book Fair — одному з найбільших книжкових ярмарків світу з понад 55-річною історією. За словами Залужного, книги мають унікальну здатність переживати епохи, війни та зміну кордонів. Водночас сьогодні їхній вплив поступово зменшується. Він наголосив, що разом із традиційними джерелами інформації зростає роль анонімних повідомлень у мережі, які формують світогляд людей.



Джерело: https://t.me/natsionalKharkiv/6813
