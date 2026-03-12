Цікаво: Залужний заявив про зникнення книг

Рубрики
Валерій Залужний заявив, що у сучасному світі книги поступово зникають, і разом із цим може зникати правда.
Залужний про зникнення книг
Про це він сказав під час відкриття українського стенду на London Book Fair — одному з найбільших книжкових ярмарків світу з понад 55-річною історією.
За словами Залужного, книги мають унікальну здатність переживати епохи, війни та зміну кордонів. Водночас сьогодні їхній вплив поступово зменшується.
Він наголосив, що разом із традиційними джерелами інформації зростає роль анонімних повідомлень у мережі, які формують світогляд людей.
За словами Залужного, сьогодні на думки суспільства можуть впливати невідомі автори з анонімних джерел, а в майбутньому цей вплив може ще більше посилитися через розвиток штучного інтелекту.
Він підкреслив, що саме тому в часи великих випробувань слово правди має особливу силу — воно стає способом зберегти пам’ять, формою опору та можливістю пояснити світові, ким є українці.
Залужний також подякував міжнародним партнерам, перекладачам, видавцям, авторам і читачам, які допомагають українській літературі знаходити своє місце у світовому культурному просторі навіть під час війни.