У Раді обговорюють створення нового підрозділу: чим має займатися

В Україні можуть створити окремі Кіберсили, які спеціалізуватимуться на наступальних операціях у кіберпросторі проти Росії. Відповідний законопроєкт підготував Генеральний штаб Збройних сил України.

Новий підрозділ Кіберсил України

Документ наразі готують до другого читання у Верховній Раді України.

Йдеться не про класичну кібербезпеку, а про інституціоналізацію підрозділів, які проводять активні кібероперації проти російської інфраструктури. Серед таких операцій можуть бути злами внутрішніх систем противника, отримання розвідувальної інформації, вербування джерел і проникнення в закриті мережі.

Подібні дії можуть завдавати Росії значних фінансових і військових втрат — інколи йдеться про збитки у мільйони або навіть мільярди доларів.

Результати роботи таких команд не завжди помітні одразу. Зокрема, деякі кібероперації допомагають отримати важливі розвіддані або сприяють підготовці точних ударів по військових об’єктах противника.

Водночас законопроєкт поки не ухвалений парламентом. Після першого розгляду документ отримав зауваження депутатів і був направлений на доопрацювання.

Дискусія навколо створення нового підрозділу триває. Частина політиків та експертів вважає, що Кіберсили можуть дублювати функції Служби безпеки України та інших структур, які вже займаються кібербезпекою.

Прихильники ініціативи наголошують на принциповій різниці: СБУ та інші органи переважно відповідають за захист інформаційних систем, тоді як Кіберсили мають виконувати наступальні операції проти інфраструктури противника.

Також прихильники створення підрозділу зазначають, що подібні команди вже фактично існують у вигляді окремих груп і хакерських спільнот, однак їхня робота потребує офіційної структури та законодавчого врегулювання.

