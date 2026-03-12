logo

Война с Россией В Раде обсуждают создание нового подразделения: чем должно заниматься
В Раде обсуждают создание нового подразделения: чем должно заниматься

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подготовил законопроект о создании в Украине отдельных киберсил, которые могут заниматься наступательными операциями против РФ

12 марта 2026, 21:05
В Украине могут создать отдельные Киберсилы, специализирующиеся на наступательных операциях в киберпространстве против России. Соответствующий законопроект подготовил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

В Раде обсуждают создание нового подразделения: чем должно заниматься

Новое подразделение Киберсил Украины

Документ готовят ко второму чтению в Верховной Раде Украины.

Речь идет не о классической кибербезопасности, а об институционализации подразделений, проводящих активные кибероперации против российской инфраструктуры. Среди таких операций могут быть изломы внутренних систем противника, получение разведывательной информации, вербовка источников и проникновение в закрытые сети.

Подобные действия могут наносить России значительные финансовые и военные потери — иногда речь идет об убытках в миллионы или даже миллиарды долларов.

Результаты работы таких команд не всегда видны сразу. В частности, некоторые кибероперации помогают получить важные разведданные или способствуют подготовке точных ударов по военным объектам противника.

В то же время, законопроект пока не принят парламентом. После первого рассмотрения документ получил замечания депутатов и был направлен на доработку.

Дискуссия вокруг создания нового подразделения продолжается. Часть политиков и экспертов считают, что Киберсилы могут дублировать функции Службы безопасности Украины и других структур, которые уже занимаются кибербезопасностью.

Сторонники инициативы отмечают принципиальную разницу: СБУ и другие органы преимущественно отвечают за защиту информационных систем, тогда как Киберсилы должны выполнять наступательные операции против инфраструктуры противника.

Также сторонники создания подразделения отмечают, что подобные команды фактически существуют в виде отдельных групп и хакерских сообществ, однако их работа требует официальной структуры и законодательного урегулирования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска используют временно оккупированную часть города Часов Яр как ключевой пункт управления и логистики для дальнейших наступательных действий на Донбассе.



Источник: https://youtu.be/2-6hf4acz_4
