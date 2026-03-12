Росіяни накопичують сили та готуються до наступу: який напрямок під загрозою

Рубрики
Ткачова Марія
Російські війська використовують тимчасово окуповану частину міста Часів Яр як ключовий пункт управління та логістики для подальших наступальних дій на Донеччині.
Росіяни планують наступ на Костянтинівку
Про це повідомив речник корпусу 11 армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.
За його словами, у зоні відповідальності корпусу фіксується накопичення російської піхоти, операторів безпілотників та бронетехніки.
Один із центрів управління військами окупанти розгорнули саме в захопленій частині Часового Яру. Звідти вони координують підрозділи та забезпечують логістику для подальших атак.
За словами речника, основні зусилля російських військ спрямовані на логістичне забезпечення особового складу та підготовку наступальних дій.
Зокрема, з цього району противник залучає сили для наступу на Костянтинівку, а також підтримує операції на Словʼянському напрямку.