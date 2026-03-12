Росіяни накопичують сили та готуються до наступу: який напрямок під загрозою

Російські війська використовують тимчасово окуповану частину міста Часів Яр як ключовий пункт управління та логістики для подальших наступальних дій на Донеччині.

Росіяни планують наступ на Костянтинівку

Про це повідомив речник корпусу 11 армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.

За його словами, у зоні відповідальності корпусу фіксується накопичення російської піхоти, операторів безпілотників та бронетехніки.

Один із центрів управління військами окупанти розгорнули саме в захопленій частині Часового Яру. Звідти вони координують підрозділи та забезпечують логістику для подальших атак.

За словами речника, основні зусилля російських військ спрямовані на логістичне забезпечення особового складу та підготовку наступальних дій.

Зокрема, з цього району противник залучає сили для наступу на Костянтинівку, а також підтримує операції на Словʼянському напрямку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський Z-пропагандист Данило Безносов розповів, як у Росії створюють пропагандистські матеріали для дискредитації Збройних сил України.

За його словами, підрозділам, які займаються інформаційною роботою, іноді ставлять конкретні завдання щодо кількості матеріалів із негативними або дискредитуючими наративами про українську армію.

Безсонов заявив, що співробітники можуть отримувати вказівки підготувати певну кількість статей або повідомлень на різні теми, які мають сформувати негативний образ українських військових у медіапросторі.

Він також зазначив, що таким чином ведеться інформаційна війна, а виконання подібних завдань сприймається як частина планової роботи пропагандистських структур.

