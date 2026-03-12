Неймовірно: Z-блогер розповів, як у РФ створюють пропаганду проти ЗСУ

Російський Z-пропагандист Данило Безносов розповів, як у Росії створюють пропагандистські матеріали для дискредитації Збройних сил України.

Російська пропаганда проти ЗСУ

За його словами, підрозділам, які займаються інформаційною роботою, іноді ставлять конкретні завдання щодо кількості матеріалів із негативними або дискредитуючими наративами про українську армію.

Безсонов заявив, що співробітники можуть отримувати вказівки підготувати певну кількість статей або повідомлень на різні теми, які мають сформувати негативний образ українських військових у медіапросторі.

Він також зазначив, що таким чином ведеться інформаційна війна, а виконання подібних завдань сприймається як частина планової роботи пропагандистських структур.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ж ителі Москви вже кілька днів скаржаться на перебої з мобільним інтернетом, який у деяких районах міста повністю відсутній.

Як повідомляє видання "Медуза", перші скарги почали надходити ще ввечері 5 березня. Спочатку проблеми зафіксували в Південному адміністративному окрузі, а згодом вони поширилися і на центральні райони столиці РФ. Мешканці міста розповідають, що зв’язок працює нестабільно: в межах одного району інтернет може працювати, тоді як за кілька вулиць зв’язок повністю зникає. Іноді, за словами користувачів, мобільний інтернет з’являється лише на кілька хвилин, після чого знову зникає. За інформацією видання РБК, такі перебої можуть бути пов’язані з тестуванням так званого "білого списку" сервісів — переліку сайтів і застосунків, які залишаються доступними навіть під час відключення мобільного інтернету.

