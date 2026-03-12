Росіяни бʼють істерику: що сталося з мобільним інтернетом

Жителі Москви вже кілька днів скаржаться на перебої з мобільним інтернетом, який у деяких районах міста повністю відсутній.

Відсутність звʼязку в москві

Як повідомляє видання "Медуза", перші скарги почали надходити ще ввечері 5 березня. Спочатку проблеми зафіксували в Південному адміністративному окрузі, а згодом вони поширилися і на центральні райони столиці РФ.

Мешканці міста розповідають, що зв’язок працює нестабільно: в межах одного району інтернет може працювати, тоді як за кілька вулиць зв’язок повністю зникає. Іноді, за словами користувачів, мобільний інтернет з’являється лише на кілька хвилин, після чого знову зникає.

За інформацією видання РБК, такі перебої можуть бути пов’язані з тестуванням так званого "білого списку" сервісів — переліку сайтів і застосунків, які залишаються доступними навіть під час відключення мобільного інтернету.

Джерело видання зазначило, що подібні експерименти вже тривалий час проводять у різних регіонах Росії, а тепер вони дійшли й до Москви.

У Кремлі водночас заявили, що всі обмеження зв’язку відбуваються "у суворій відповідності до законодавства" і пояснюються міркуваннями безпеки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Державній думі Російській Федерації заявили про можливе подальше посилення обмежень для месенджерів та VPN-сервісів.

Заступник голови комітету з інформаційної політики Андрій Свінцов заявив, що російська влада може продовжити обмеження доступу до популярних сервісів, зокрема Telegram, WhatsApp та YouTube. За його словами, у Росії нібито є технічні можливості для відстеження VPN-трафіку. У зв’язку з цим, стверджує він, навіть використання VPN не гарантуватиме стабільної роботи месенджерів.

